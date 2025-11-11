Il cuore della città è offline 

Un vero blackout digitale nel cuore della città: negozi, studi ed emittenti radiofoniche fermi da giovedì. È quello che accade nel centro di Nuoro, paralizzato da un grave disservizio tecnico che ha messo fuori uso linee telefoniche e connessioni internet. Il guasto, localizzato nella zona di piazza Vittorio Emanuele, il cuore pulsante della città, si estende anche alle vie laterali a monte della piazza, colpendo attività commerciali, studi professionali e una radio privata. Le segnalazioni si susseguono. Inutile, finora, anche quella all’Agcom.

Commercianti bloccati

Michele De Filippo, dell’edicola Paoline, racconta: «Da giovedì siamo senza linea. La cassa è offline, il telefono muto, e il pos bloccato. È un danno economico grave». I disagi non hanno risparmiato la scuola Podda, dove un insegnante conferma: «Giovedì internet era fuori uso ma oggi sembra che tutto funzioni». Situazione più pesante per Radio Barbagia, che da giorni non può trasmettere in streaming. Il direttore, Graziano Canu, spiega con amarezza: «Internet bloccato, streaming fermo, e nessuno è intervenuto. Abbiamo chiesto di poter attivare la fibra, ma ci è stato risposto che la linea si ferma a 200 metri dalla sede. È assurdo che nel pieno centro di Nuoro una radio non possa contare su un collegamento stabile» Graziella Loriga, della gioielleria Cocco Gioielli, racconta: «Da giovedì il pos non funziona e i sistemi di sicurezza vanno in tilt. Abbiamo segnalato più volte, ci dicono che interverranno ma non arriva la soluzione. È un danno enorme per chi lavora con il pubblico». Anche Mauro Cocco, di Magic Shop, si dice esasperato: «Da giorni siamo bloccati. Ho cercato soluzioni alternative per poter rispettare le scadenze telematiche: abbiamo solo dodici giorni per inviare i report all’Agenzia delle Entrate altrimenti si rischiamo sanzioni»

Studi legali paralizzati

La mancanza di connessione ha colpito anche studi legali. «Internet – conferma l’avvocato Basilio Brodu – è fuori uso da giorni. Come me altri colleghi sono nella stessa situazione». L’avvocato Gianni Falchi, aggiunge: «Telefono e rete completamente fuori servizio. Non possiamo accedere ai fascicoli telematici, e questo blocca la nostra attività». Le testimonianze parlano chiaro: professionisti e negozianti hanno abbonamenti con operatori diversi, ma i disservizi sono identici.

