Il cuore azzurro del quartetto: bronzo e orgoglio 

PARIGI. Mai sottovalutare il cuore di un campione, anzi di quattro campioni. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 il quartetto azzurro dell'inseguimento - d'oro a Tokyo 2020 - ha conquistato una medaglia di bronzo che, per diversi tratti della finalina per il terzo e quarto posto, sembrava dovesse finire al collo dei danesi. E, invece, proprio come successo in Giappone (tre anni fa, però, era la finalissima) l'Italia, trascinata da Super Pippo Ganna - alla sua seconda medaglia ai Giochi parigini - è riuscita a portare a termine una rimonta indimenticabile che ha lasciato la Danimarca nella disperazione. Tra le donne le ragazze italiane, sconfitte dalla Gran Bretagna, si sono invece dovute accontentare del quarto posto. Con gli uomini, l'Italia - oltre Ganna, in pista Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan - si era presentata all'appuntamento con il bronzo con la delusione di aver dovuto abdicare ieri, dopo l'impresa di tre anni fa. Troppo grande l'amarezza per la sconfitta in semifinale con l'Australia che aveva fatto saltare tutti dalla sedie del National Velodrome con un record del mondo impressionante, strappato proprio all'Italia delle precedenti Olimpiadi. In finale l'Australia si è confermata sui livelli altissimi, vincendo l'oro contro la Gran Bretagna.

Pippo Ganna (argento dieci giorni fa nella cronometro individuale su strada) ha invece trascinato gli azzurri fino al bronzo. Vittoria azzurra con il tempo di 3'44”197 contro i 3'46”138 dei danesi. «Questo bronzo», ha detto Super Pippo - vale molto più di un oro perché quando le cose vanno in modo diverso restano in pochi. Non è mai facile ripetersi a massimi livelli».

Salire sul podio olimpico pareva essere un obiettivo alla portata anche del quartetto femminile. Per la finalina contro la Gran Bretagna il ct Marco Villa, rispetto alla semifinale ha lasciato in panchina Letizia Paternoster, scegliendo Elisa Balsamo per completare il quartetto con Chiara Consonni, e Vittoria Guazzini, e per diversi giri sembrava essere una scelta giusta. Alla distanza, però, è uscita la forza delle britanniche, meritatamente di bronzo, con l'Italia quarta e soddisfatta a metà per un torneo olimpico comunque positivo. La medaglia d'oro è stata vinta dagli Stati Uniti che nella finalissima hanno avuto la meglio sulla Nuova Zelanda.

