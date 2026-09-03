Il cuore antico della città si sgretola 

Con le loro finestre sempre chiuse e le pareti che lentamente perdono colore, le case abbandonate fanno pensare a una pianta che appassisce. Ma dopo il caso del muro crollato in via Attilio Mereu, nel centro storico di Monserrato cresce l’allarme. E un breve tour per le strade mostra che le antiche domus pericolanti sono tante.

Il tour

Una prima tappa è in via Zuddas, dove si trovano tante palazzine che hanno ancora molto dell’antica bellezza, con balconi finemente lavorati. Ma spesso i muri mostrano le prime crepe. In via del Redentore poi c’è un rudere, transennato, dice chi abita in zona, almeno da vent’anni. La ferita più grande al momento però è proprio in via Attilio Mereu. Chi abita o lavora qui non può far altro che ignorare le transenne e passare a piedi vicinissimo ai grossi pezzi di muro che sono caduti martedì scorso, per fortuna senza fare male a qualcuno.

«Io abito qui con mia madre che è anziana, e di sicuro non ce ne andiamo», commenta Rossana Ruiu, residente proprio in via Mereu, «i problemi per i residenti sono due. I tanti piccoli lavori da fare in casa, e poi l’amministrazione comunale, che non fa qualcosa per mappare le case abbandonate e rintracciare i proprietari. E poi serve saltare le mille burocrazie e avere i fondi il prima possibile per piccoli, semplici interventi». A passeggio in via Zuddas, Sergio Argiolas commenta: «Sarebbe bello comprare casa qui in centro, per le mie figlie, ma molte di quelle sfitte sono ormai in cattive condizioni». In piazza Maria Vergine Maria Serra ed Elisabetta Cogoni si sfogano: «Questo centro si sta spopolando, i giovani non restano», dice una, e l’altra continua: «Conosco tanta gente che cerca casa, ma troppe sono ridotte male».

Il Comune

Un tema ben noto anche all’amministrazione comunale: «Non possiamo intervenire direttamente sugli edifici privati», dice da subito l’assessore ai Lavori Pubblici Raffele Nonnoi, «ma i proprietari hanno comunque agevolazioni dallo Stato per fare lavori. In via Mereu avranno sette giorni per rimuovere le macerie, altrimenti lo farà il Comune, a loro spese. In passato ci siamo comunque interfacciati con i proprietari di palazzine pericolanti, per farle mettere in sicurezza».

Il sindaco Tommaso Locci spiega: «Monserrato sta vivendo una situazione simile a tanti comuni. Inoltre noi abbiamo anche il regolamento sul centro storico matrice, voluto da chi mi ha preceduto, e che pone tantissimi vincoli, andando anche oltre le leggi regionali. Non consente nemmeno di mettere un bagno nel magazzino o farlo diventare una stanza». Poi prosegue: «Negli anni scorsi abbiamo ottenuto fondi dalla Regione che i privati possono usare per ristrutturare casa, ma hanno aderito in pochi. Invitiamo i cittadini a non perdere la speranza. Abbiamo già liberalizzato una piccola parte del centro storico, e stiamo lavorando a un nuovo Piano Urbanistico, e discuteremo con la Regione e con il Ministero».