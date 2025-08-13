Il cuoco dei presidenti Pietro Catzola a Tortolì fra aneddoti, ricette e pietanze 

Non chiamatelo chef. Ci tiene a ribadirlo. Pietro Catzola fa tappa domenica a Tortolì per presentare il suo libro “Il cuoco dei presidenti. Vita e ricette di un marinaio al Quirinale”. Ogliastrino, originario di Triei, da oltre trentacinque anni al comando dei fornelli del Quirinale. Ha solo sedici anni quando corona il suo sogno arruolandosi nella Marina militare. Un incontro fortuito con il presidente Francesco Cossiga sull'Amerigo Vespucci dà inizio alla sua avventura. Servirà altri quattro presidenti: Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella e le loro mogli. Ma anche vari capi di stato, re e regine. Nella sua opera, edita da Solferino, vincitrice del premio Bancarella della Cucina 2023, si trovano aneddoti, ricordi, pietanze e ricette.

Tutto questo sarà raccontato domenica alle 20, nell’incontro moderato dalla giornalista Federica Melis, nel giardino della chiesetta campestre di San Lussorio (località Basaura). Organizza il comitato San Lussorio.

