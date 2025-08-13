VaiOnline
Il libro.
14 agosto 2025 alle 00:44

Il cuoco dei presidenti Pietro Catzola a Tortolì fra aneddoti, ricette e pietanze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non chiamatelo chef. Ci tiene a ribadirlo. Pietro Catzola fa tappa domenica a Tortolì per presentare il suo libro “Il cuoco dei presidenti. Vita e ricette di un marinaio al Quirinale”. Ogliastrino, originario di Triei, da oltre trentacinque anni al comando dei fornelli del Quirinale. Ha solo sedici anni quando corona il suo sogno arruolandosi nella Marina militare. Un incontro fortuito con il presidente Francesco Cossiga sull'Amerigo Vespucci dà inizio alla sua avventura. Servirà altri quattro presidenti: Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio Mattarella e le loro mogli. Ma anche vari capi di stato, re e regine. Nella sua opera, edita da Solferino, vincitrice del premio Bancarella della Cucina 2023, si trovano aneddoti, ricordi, pietanze e ricette.

Tutto questo sarà raccontato domenica alle 20, nell’incontro moderato dalla giornalista Federica Melis, nel giardino della chiesetta campestre di San Lussorio (località Basaura). Organizza il comitato San Lussorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 