Il culto antico delle anime “Su Prugadoriu” a Seui 

A Seui da oggi fino a domenica sera non sarà Halloween ma molto di più: “Su Prugadoriu”. Il culto della anime, l’emozione delle radici, riti tramandati che nulla hanno a che fare con l'horror di Halloween perché la grammatica sentimentale de “Su Prugadoriu” è lieve come la fiamma di una candela votiva, o di una preghiera appena sussurata, non si informa alla paura semmai alla pacificazione tra i vivi e i morti attraverso le offerte raccolte dai bambini, i piccoli vicari delle anime che bussando di porta sancivano il patto solidale tra l'al di qua e l'al di là.

Dal 1996

Quella di quest'anno è la trentesima edizione di una manifestazione nata in sordina grazie alla Pro Loco di allora che decise di riportare in auge una tradizione, a Seui ancora viva nei primi anni Ottanta, che rischiava di andare perduta. Da quell'autunno del 1996 la manifestazione Su Prugadoriu è cresciuta fino ad affermarsi come la più significativa del territorio, per l'ascendente fortissimo che, puntualmente ogni anno, esercita su migliaia di avventori e visitatori, i numeri sono da record. A commentare il valore della manifestazione è il sindaco Fabio Moi: “Su Prugadoriu” «è diventata una delle manifestazioni più importanti della Sardegna. Il mio primo, sincero ringraziamento va al gruppo della Pro Loco che trent’anni fa ebbe l’intuizione di avviare questo percorso. Al loro impegno, alla passione e al contributo di tutti i cittadini e di tutti i gruppi organizzativi che si sono succeduti dobbiamo questo straordinario risultato».

La forza della comunità

Oggi “Su Prugadoriu” è un evento culturale che riunisce e valorizza le ricchezze di Seui: «Le nostre tradizioni, il centro storico, i musei, l’artigianato, la cucina e il territorio. È un’occasione per mettere in relazione tutte queste peculiarità e farle conoscere attraverso un’esperienza condivisa. La forza della manifestazione sta nella comunità che la rende possibile. Nei bambini che continuano la questua per le anime, in chi apre un mangasinu, in chi insegna un mestiere o una preparazione della nostra cucina. È così che la memoria resta viva e diventa anche un’opportunità per il futuro del paese».

Gli appuntamenti

Le tre giornate della manifestazione porteranno Seui al centro di una grande vetrina interattiva in cui ognuno potrà scegliere la prospettiva più congeniale a scoprire il paese e la comunità. Dalle escursioni in e-bike; a piedi sui versanti tra i territori di Seui e Seulo e Seui- Ussassai; escursioni a Parendaddei a margine dell'area geomineraria di San Sebastiano; possibili escursioni a Montarbu e al nuraghe Ardasai. Tredici i laboratori: spazieranno della tradizione gastronomica dei tipici culurgionis e civargedus prenus ai laboratori “Dalla spiga alla pasta”. Gli appassionati della lavorazione dell'argilla potranno cimentarsi con la guida di Fabiana Sebis; un laboratorio sarà dedicato alla ceramica; Francesca Apeddu guiderà sessioni immersive tra voce e ascolto, suono e memoria. Un laboratorio dedicato al torrone. Il programma è affiancato da break dance, giochi in legno, scacchi, impagliatura. Durante la manifestazione sarà possibile visitare gli edifici del polo museale dalla casa natale dello scrittore e politico Filiberto Farci, alla Palazzina liberty che ospita la mostra “I popoli di bronzo” una serie di reperti recuperati in Svizzera, dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio. Al Carcere allestito un excursus della storia della detenzione dal periodo Spagnolo ai Savoia. A sa omu e sa Maja il nuovo allestimento dedicato al mondo degli amuleti protettivi e “S’assargia” allestimento dedicato al morso della tarantola. Da non perdere la galleria civica presso il palazzo comunale che ospita il San Cristoforo della scuola caravaggesca. Durante la manifestazione sarà inoltre possibile visitare la personale di Gavino Sanna “Una vita”. Durante i tre giorni della manifestazione il paese sarà teatro di musica ed esibizioni itineranti della maschera sa mamulada, della banda musicale Rossini Seui e del suo alter ego SeuInstreet band.

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