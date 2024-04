Il cucciolo di muflone è tornato in libertà 

Era stato trovato il mese scorso da una pattuglia della stazione forestale di Villagrande, solo e smagrito. Il cucciolo di muflone sembrava essere stato per qualche motivo abbandonato dalla madre. Ieri, dopo amorevoli cure, è stato liberato sul Bruncu Spina, in territorio di Villagrande.

La squadra lo aveva recuperato e dopo aver contattato il veterinario lo aveva trasportato al centro di primo soccorso di Tortolì. Qui dopo averne verificato lo stato di salute gli erano state prestate le cure necessarie. Una volta rimesso in forze e ristabilito il piccolo muflone è stato rilasciato dalla stessa pattuglia nella località in cui era stato trovato. «Si tratta di uno dei tanti interventi di soccorso alla fauna selvatica che il Corpo forestale effettua abitualmente e che spesso hanno un lieto fine come nel caso del piccolo rinvenuto sul Bruncu Spina – spiega Giovanni Monaci, direttore dell'ispettorato forestale di Lanusei – un compito, fra gli altri, di particolare rilievo e che dal momento dell’attivazione del numero di emergenza ambientale 1515 ha visto un notevole incremento degli interventi».

I cittadini infatti sempre più di frequente, comunicano il rinvenimento di animali selvatici feriti, spesso feriti da armi da fuoco, investiti da auto o finiti in trappole illegali usate dai bracconieri. A volte vittime di veri e propri atti violenti da parte dell’uomo. (f. me.)

