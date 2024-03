Il Ctm point è cardio protetto, installato il nuovo defibrillatore 

Il Ctm point di via Brigata Sassari adesso è cardio protetto. L’azienda di trasporti ha installato al suo interno un defibrillatore, perché, come ha dichiarato il presidente Carlo Andrea Arba, «la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri è da sempre per noi di vitale importanza». E ha aggiunto: «L'introduzione di questo defibrillatore rappresenta un passo significativo verso la promozione della sicurezza. L’apparecchiatura sarà facilmente accessibile e pronta per l'uso in caso di emergenza».

Emergenze che purtroppo si possono verificare in ogni momento. Lo scorso novembre, ad esempio, un 56enne aveva perso la vita per un arresto cardiaco proprio alla fermata di via Brigata Sassari, appena sceso dal bus.

«Il Ctm Point in via Brigata Sassari è un passaggio fondamentale per conducenti e passeggeri che utilizzano i servizi di trasporto pubblico della città», aggiunge il direttore generale del Ctm Bruno Useli, «e la novità rientra nel progetto di miglioramento della sicurezza, in relazione ai Sistemi di Gestione adottati dall’azienda. Un defibrillatore è infatti un dispositivo vitale che può giocare un ruolo cruciale nel salvare vite in situazioni di emergenza cardiaca. Quando viene utilizzato tempestivamente, può fornire una preziosa opportunità di sopravvivenza per coloro che subiscono un arresto cardiaco improvviso».

