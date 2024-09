Il ct Velo: «Ganna perfetto» 

«Un po' di amarezza rimane, anche se prevale la contentezza di aver portato due ragazzi sul podio. La gestione della gara da parte di Pippo Ganna è stata perfetta, è andato fortissimo in salita, ha pagato qualcosa dopo la salita, anche perché è molto più pesante rispetto a Remco Evenepoel, arrivato in cima un po' più lucido». Marco Velo, ct della Nazionale a cronometro, ha commentato il podio di Filippo Ganna ed Edoardo Affini, argento e bronzo nella cronometro dei Mondiali su strada di Zurigo, alle spalle di Remco Evenepoel. «Il belga ha saputo rilanciare bene negli strappetti in cima alla salita. Negli ultimi 10 km, invece, Ganna è volato, guadagnava più di un secondo al chilometro su Remco, ne ha recuperati 12-13. Peccato per quei 6 secondi», si è rammaricato Velo. «Sono contento anche per Edoardo Affini - ha proseguito il ct - qualcuno lo aveva punzecchiato sul fatto che all'Europeo non ci fossero i migliori cronomen. Qui invece c'erano e se li è messi alle spalle, a dimostrazione della sua grande condizione. Ganna fino a 20 giorni fa stava pensando di abbandonare l'attività agonistica per quest'anno. Ha dimostrato ancor una volta il suo valore, da grande campione».

