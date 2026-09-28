Il ct Mancini ne cambia otto e trionfa: «Bravi tutti» 

Bursa. «Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti». È soddisfatto Roberto Mancini della sua Italia capace di ripartire in Turchia con un netto 4-1 nella seconda giornata di Nations League. «Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta», aggiunge il ct azzurro. «Bravi tutti, anche Rasoadori ha fatto bene. Era una partita difficile ora cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi». Poi ha parlato Alessandro Bastoni: «Siamo un gruppo giovane, con talento e tanta voglia: però dobbiamo mantenere l'equilibrio, perché anche nei mesi scorsi abbiamo avuto picchi. A Bursa però abbiamo giocato e segnato, ogni tanto serve essere felici». Alessandro Bastoni ha aperto le marcature della vittoria azzurra in casa Turchia, e il pensiero va alla brutta notte di Zenica, quando fu espulso mettendo in crisi tutta la squadra. «Ogni volta che vengo in Nazionale, quel fantasma è con me», ha detto a RaiSport il difensore. «Penso che sarò in debito con gli italiani per i prossimi quattro anni». Anche Bastoni, come Tonali, ha lanciato un appello per i giovani. «Serve pazienza, se c'è qualche critica da fare rivolgetela a noi che siamo in Nazionale da più tempo. Soprattutto l'ultimo anno, mi hanno fatto capire che in Italia i social sono terribili, vengono dette cose...Ma serve equilibrio». Felice Kayode, al debutto con gol. «Pazzesco, non avrei mai immaginato di debuttare», le parole dell'esterno. Chiude Davide Frattesi: «Era tanto che non segnavo», dice. «Ci tenevo, soprattutto per dare una risposta al brutto esordio di Roma. Cosa è cambiato? L'idea che con un'altra sconfitta diventava davvero difficile, invece così conserviamo l'entusiasmo che si sta ricreando».

RIPRODUZIONE RISERVATA