VaiOnline
Ciclismo.
23 novembre 2025 alle 00:37

Il ct è Amadio  con Viviani  team manager 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Elia Viviani team manager di tutte le nazionali, Roberto Amadio ct della strada e Marco Villa alla guida delle crono e della pista donne: è il nuovo assetto della nazionali di ciclismo varato dal Consiglio della Fci. Per Viviani, fresco di un nuovo titolo mondiale e dell'addio alle due ruote, nuova avventura in azzurro. «Sono contento della fiducia e mi auguro di essere all'altezza del compito assegnato. La Federazione è stata la mia casa da atleta per tanti anni, questo ruolo sarà per me una sfida ma soprattutto un'occasione per crescere e imparare come dirigente», le parole del 36enne veneto. L'altra novità riguarda l'accorpamento del settore strada Juniores (in linea e acronometro) sotto la direzione di Edoardo Salvoldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis