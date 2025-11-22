Il ct è Amadio  con Viviani  team manager 

Elia Viviani team manager di tutte le nazionali, Roberto Amadio ct della strada e Marco Villa alla guida delle crono e della pista donne: è il nuovo assetto della nazionali di ciclismo varato dal Consiglio della Fci. Per Viviani, fresco di un nuovo titolo mondiale e dell'addio alle due ruote, nuova avventura in azzurro. «Sono contento della fiducia e mi auguro di essere all'altezza del compito assegnato. La Federazione è stata la mia casa da atleta per tanti anni, questo ruolo sarà per me una sfida ma soprattutto un'occasione per crescere e imparare come dirigente», le parole del 36enne veneto. L'altra novità riguarda l'accorpamento del settore strada Juniores (in linea e acronometro) sotto la direzione di Edoardo Salvoldi.

