Il ct Banchi convoca Spissu, Grant e Vincini 

Due sardi e un giocatore della Dinamo in Nazionale. Per il raduno che porterà gli Azzurri alla doppia sfida con la Gran Bretagna nella seconda “finestra” di qualificazione al Mondiale 2027, il ct Luca Banchi ha diramato la long list che comprende anche il play sassarese Marco Spissu (in forza al Saragozza, in Spagna), l'ala Sasha Grant (Cremona) e il lungo del Banco di Sardegna Luca Vincini.

I convocati sono 24 e a questi se ne aggiungeranno altri 4 da lunedì 23. Dei 28 totali quindi ne resteranno solo la metà. Il sassarese Spissu è tra i veterani del gruppo con 70 presenze e 549 punti.

Le due partite contro la squadra britannica sono in programma a Newcastle upon Tyne venerdì 27 febbraio alle 20.30 italiane e a Livorno il 2 marzo alle ore 19.30.

Da ricordare che L’Italia ha iniziato il proprio percorso perdendo a Tortona contro l’Islanda 76-81 ma poi ha fatto il colpaccio in Lituania, a Klaipeda per 82-81.

I convocati : Spissu, Della Valle, Mannion, Candi, Tonut, Flaccadori, Assui, Tessitori, Ricci, S. Niang, Bortolani, Ferrari, Baldasso, Suigo, Casarin, Calzavara, Totè, Diouf, veronesi, Grant, Akele, Vincini, Petrucelli, Atamah, Marangon, C. Niang, Possamai.

