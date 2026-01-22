Il Csm ha deciso Daniele Rosa nuovo procuratore 

Sarà un ritorno alla guida della Procura della Repubblica di Nuoro. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura mercoledì ha votato all’unanimità la nomina di Daniele Rosa come nuovo procuratore capo del capoluogo barbaricino. Rosa subentrerà al posto che fu di Patrizia Castaldini, trasferita a Trieste già dall’inizio dell’anno scorso. In attesa della presa in possesso dell’incarico, che avverrà nelle prossime settimane, le funzioni di procuratore capo continueranno a essere svolte dal facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi.

Il magistrato non nasconde la sua soddisfazione. Raggiunto telefonicamente dopo la decisione del Plenum, si limita a una dichiarazione telegrafica. «Per me – dice – tornare a Nuoro è come tornare a casa».

Attualmente sostituto procuratore a Livorno, Daniele Rosa conosce bene il territorio sardo e quello barbaricino in particolare. In passato ha infatti già ricoperto l’incarico di pubblico ministero a Nuoro dal 2004 e poi a Lanusei dal 2009, occupandosi di inchieste di grande rilievo, tra cui il duplice omicidio di Manasuddas, avvenuto nelle campagne di Oliena. Poi la partenza per la Toscana come sostituto prima a Livorno nel 2013, poi a Siena nel 2018 e ancora a Livorno nel 2022 e con un ritorno anche a Tempio.

Dopo 20 anni di carriera nella magistratura requirente, la nomina del Plenum a capo procuratore segna dunque un ritorno in Sardegna per Rosa, chiamato a guidare la Procura di Nuoro.

