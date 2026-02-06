VaiOnline
Il Cross di Alà dei Sardi attende i campioni 

È il 10° Memorial Elisa Migliore l'evento clou del fine settimana dell'atletica isolana che prevede anche i Campionati italiani indoor Juniores e Promesse ad Ancona, gare indoor regionali ad Iglesias e oltre Tirreno a Modena, Parma, Padova e Saronno.

Obiettivi puntati domani mattina sul grande cross internazionale di Alà dei Sardi sul tracciato allestito in località Coiluna (il via alle 9,50). Sui 10 km in gara gli azzurri Yeman Crippa e Iliass Aouani, con Osama Zoghlami, Parolini, il tunisino Mohamed Jhinaoui, Nikolass Loss, Samuel Medolago, Simon Loitanyang e Massimi. Tra le donne, sui 6, parte con i favori del pronostico la siepista keniana Winfred Mutile Yavi, che corre in maglia Bahrein, con la burundiana Francine Nyomukunzi, seconda al Campaccio, Alice Mittard, Cristina Espejo, Emily Grace Collinge e le azzurre Arnoldo, Palumbo, Ferrari e Colli. Nelle gare Allievi e Juniores anche le rappresentative di Sardegna, Puglia e Friuli Venezia Giulia.

Già da questa mattina al Palacasali di Ancona vanno in scena i “tricolori” indoor Juniores (Under 20) e Promesse (Under 23). Tra i nove isolani che hanno guadagnato l'accesso a questa prima sessione dei tricolori spicca la pluricampionessa italiana Laura Frattaroli (Tespiense). In gara nei 400 metri Elisa Marcello e Francesco Alpigiano, nei 60 Elide Bonaglini, Maya Sciolti ed Emma Manconi, sui 60 hs Francesco Cherchi e nel salto in alto Francesca Leccis e Marco Casu. Nell’Isola domani gara a Iglesias: si comincia alle 11.

