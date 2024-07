«Il crollo nella sacrestia poteva essere evitato:  inascoltati gli appelli» 

Il crollo del controsoffitto della sacrestia di San Bartolomeo, avvenuto mercoledì notte, poteva essere evitato. Come? Agendo per tempo su una nota questione strutturale: l’edificio della chiesa fa parte di un più ampio complesso, all’angolo tra piazza San Bartolomeo e viale Calamosca, che comprende anche la vecchia casa canonica, da tempo inutilizzata, e un’abitazione privata. Il problema è che entrambe sono abbandonate. La casa canonica, che per anni è stata transennata, sta cadendo a pezzi. Anche l’abitazione privata è sfitta ormai dagli anni ‘50, e ad oggi risulta ancora transennata.

Le travi

Sarebbero state proprio queste case a causare danni alla struttura della chiesa. Sarebbero cadute delle travi, aumentando il carico sul solaio della sacrestia, che non avrebbe retto finendo per cedere. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, allertati dal parroco Antonio Sconamila. Resterà chiusa in attesa di un progetto per il restauro, che sarà a carico della diocesi, proprietaria dell’edificio di culto. Intanto un’altra stanza è stata adibita a sacrestia, e il resto della chiesa rimane agibile. I tempi per il restauro sono incerti, sicuramente non avverrà prima della festa patronale di San Bartolomeo del 24 agosto.

La storia

Ma il problema, sostiene padre Antonio, parroco della chiesa dal 1999 al 2008 e da ottobre dell’anno scorso a oggi, non può essere risolto finché non si agirà sulle due abitazioni abbandonate, come il sacerdote chiede fin da quando si insediò la prima volta. «Quelle case sono state fatte liberare dal Comune negli anni ‘50 perché avrebbe dovuto passarci l’asse mediano. Poi non se n’è fatto nulla, ma le strutture murarie sono rimaste. Se non si agisce per restaurarle da cima a fondo, o demolendole, espropriando la parte di terreno privata, non possiamo meravigliarci se il problema si ripresenterà in futuro», spiega.

Tutto fermo

Il prete ha provato a esporre la faccenda a tre sindaci diversi, tra il primo e il secondo incarico a San Bartolomeo. «Ho cercato di coinvolgere prima Delogu e poi Floris, l’ultimo che ho chiamato è stato Truzzu». La situazione però è sempre rimasta la stessa, e se durante il cedimento non ci sono stati feriti è perché è avvenuto di notte, quando sul posto non c’era nessuno. «Speriamo che con il nuovo sindaco qualcosa si possa muovere, anche alla luce di quanto accaduto», conclude.

