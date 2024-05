Il crollo fatale è avvenuto invano 

Nuoro è costellata di ruderi abbandonati. Che rischiano di crollare con effetti devastanti. A un mese dalla tragedia di cui sono rimasti vittime due ragazzi, il problema resta irrisolto. In città regna l'abbandono, che riguarda non solo edifici privati ma anche gli immobili comunali (se ne contano circa una cinquantina) a volte ristrutturati e poi dimenticati.

Rischio attuale

I pericoli di crolli imminenti sono dentro l'angolo, mentre restano tante le famiglie in cerca di dimora e le associazioni che vorrebbero usufruire degli spazi, costrette a condividere e fare i turni per i soliti locali, rallentando le attività. Dal Monte Ortobene al centro storico sino alla periferia, nessun rione è escluso. Le più disastrate sono via Chironi e Santu Predu, Seuna, Solotti, Su Nuraghe, vie periferiche e campagne. L'elenco include la casa Porta del parco di fronte al museo deleddiano, la casetta del parco di Tanca Manna, l'ex mulino Gallisay, vari dazieddos come quello di via Ballero e ruderi in via Chironi, alcuni di questi aperti solo in occasioni particolari come Mastros in Santu Predu. In questi edifici i nuoresi hanno riposto numerose speranze. «Occore darle alle associazioni - dice Tonino Mesina, attore e narratore - che non pagheranno l'affitto, ma si interesseranno di svolgere le manutenzioni e realizzare eventi che portino soldi al Comune e alla città». Mario Zizi, residente dal Monte Ortobene, aggiunge: «A Solotti abbiamo un piccolo rifugio in pietra abbandonato. Sono tante le famiglie che cercano casa al Monte. Si potrebbero creare alloggi comunali, o un sistema turistico funzionante. Negli anni con le associazioni abbiamo fatto tante proposte al Comune, magari le hanno già prese in carico».

L’assessore

L'assessore con delega alla Visione urbana, Fabrizio Beccu, spiega: «Si tratta di argomenti molto complessi e che riguardano anche altri assessorati. Noi ci occupiamo di controllare e intervenire su tutti gli edifici pubblici per metterli in sicurezza, ovviamente tenendo sempre in considerazione i conti pubblici e le disponibilità dell'ente».

Di certo non basta, e i bandi per l'assegnazione, spesso, subiscono rallentamenti di mesi o addirittura anni, come nel caso di su dazieddu di via Ballero, o quello di viale Ciusa. Agli edifici pubblici in rovina si aggiungono quelli dei privati, che per via della forte crisi, o di interventi avviati con i bonus e poi rimasti in stallo o interrotti all'improvviso, o per burocrazia, o per le ragioni più disparate, attendono di ritornare al proprio splendore, mentre il tempo scorre. E, purtroppo, porta con sé anche tragedie come quella che ha colpito i due ragazzi. Si chiamavano Patrick Zola e Ethan Romano. Sono morti sotto le macerie di un rudere dove erano andati a giocare. I proprietari dell’edificio in rovina (14) sono indagati. Duplice omicidio colposo. Le case crollano, la sete di giustizia resta.