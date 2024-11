Il crollo delle ragazze In vent’anni nell’Isola 123mila donne in meno 

È un andamento accelerato, più che in qualunque altra parte d’Italia. Oggi in Sardegna oltre un quarto della popolazione è over 65 (il 26,2%), mentre solo il 10,4% è nella fascia 0-14 anni (163mila su un milione e 578mila residenti). Numeri preoccupanti, se si pensa che vent’anni fa gli over 65 erano il 16,7% e i bambini e gli adolescenti il 13,3%. Una terra di culle vuote e senza più giovani, il che significa carenza di forza lavoro e di un numero adeguato di potenziali genitori.

La quota femminile erosa

Se le conseguenze della prima evidenza vengono denunciate dagli imprenditori e dalle associazioni datoriali che non trovano lavoratori, quanto incide sul problema delle culle vuote – al di là del fattore economico e della carenza di servizi per l’infanzia – l’erosione delle fasce della popolazione in età riproduttiva? A fare i conti (prendendo come riferimento l’andamento temporale della composizione demografica dell’Isola in base ai dati Istat) una tendenza spicca immediatamente all’occhio: nel giro di vent’anni, dal 2003 al 2023, la Sardegna conta quasi 123mila donne in meno. Donne potenziali madri, tra i 15 e i 49 anni (fasce che convenzionalmente rientrano nell’età feconda), una quota di popolazione via via erosa assieme alla propensione a far figli. Oggi, su un totale di 803mila femmine, quelle della fascia 15-49 anni sono poco più di 370mila; appena 300mila se si contano le ragazze fino ai 45 anni.

Tendenza irreversibile

La nostra è la regione in cui si fanno meno figli, appena 7.231 nel 2023 e la tendenza – con un tasso di fecondità crollato a 0,91: meno di un figlio per donna, contro una media nazionale pari a 1,20 – sembra quella di un declino ormai irreversibile, quello a cui è condannata una popolazione senza più una quota di giovani. Il numero dei nuovi nati si riduce in Sardegna anno dopo anno: vent’anni fa, nel 2004, furono 13.124; nel 2014, dieci anni fa, 11.473; nel 2018, 9.438 (dunque sotto il tetto delle 10mila nascite), per arrivare ai 7.703 nati del 2022 e, appunto, ai 7.231 dello scorso anno. Un ventennio in cui nell’Isola la quota di popolazione più giovane (0-14 anni) è passata da 219mila del 2004, ai 200mila del 2014; ai 164mila di oggi.

L’accelerazione

Andando a vedere il numero medio di figli per donna, va detto che il crollo definitivo sotto quota 1 è avvenuto nel 2019; ma basta spulciare la serie storica dei dati Istat per osservare che se fino al decennio dei Sessanta il tasso era di una media di 3 figli per donna, dal 1970 è andato sotto fino ai 2,08 del 1979, l’anno in cui comincia la discesa più rovinosa. Nel 1980 il tasso di fecondità era di 1,9 figli per donna, fino all’1,3 del 1990, e all’1,06 del 2000. Un continuo calo senza alcun cenno di ripresa, decenni in cui manca in Sardegna una consistente quota di nuove leve, il che si traduce in un mancato ricambio generazionale e in un irreversibile invecchiamento della popolazione.

Le mamme over 30

L’Isola non solo ha il tasso di fecondità più basso in Italia, ma anche la più alta età media delle madri primipare: 33,2 anni. La maggior parte delle donne sarde che partoriscono hanno fra i 30 e i 39 anni, mentre il 15% ha più di 40 anni. Dei 7.231 bambini nati in Sardegna nel 2023, il 62,67% aveva una mamma tra i 30 e i 39 anni; il 21,86% delle classi 20-29 e il 14,64% over 40. Le madri sotto i 20 anni erano lo 0,84%. Dati del rapporto annuale sull’evento nascita del ministero della Salute, che - nel raffronto con le altre regioni - dice che in percentuale le mamme sarde sono le meno giovani in Italia. «Una continua posticipazione dell’esperienza della maternità», ha annotato l’Istat nell’ultimo report sulla natalità, «che si tramuta sempre più in una definitiva rinuncia». E a pesare è anche, puntualizza l’Istituto di statistica, «il calo della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni)».

