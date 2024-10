il crollo della leonardo 

La Leonardo si illude ma torna sconfitta dalla trasferta piemontese contro la Elledì. Nella seconda giornata di Serie A2 Élite la squadra allenata da Petruso ha perso 5-3 al Palasport di Caramagna dopo essere stata avanti per 3-0.

La partita

I cagliaritani chiudono il primo tempo in vantaggio 1-0 grazie al gol segnato da Atzeni al 9’. A inizio ripresa il raddoppio di Idda dopo neanche due minuti, mentre al 26’ è Ennas a segnare il 3-0. La reazione dei padroni di casa è immediata, con il gol di Sorbo che riapre la gara. Tra il 35’ e il 37’ Sandri e Gallo pareggiano per l’Elledì. Nell’ultimo minuto e mezzo succede di tutto: la Leo resta in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Idda, mentre Gallo e Sandri firmano sorpasso e allungo per il 5-3.

Serie B

Il primo derby sardo della stagione di Serie B sorride al Monastir, che batte 6-4 in casa l’Alghero. Santoni, Cucca e Pilloni firmano il 3-0 per la squadra di Barbarossa a fine primo tempo. Nella ripresa l’Alghero rimonta con la doppietta di Moreira e i gol di Scalizi e Catogno per il 4-3 ospite. Marras pareggia per i padroni di casa, che tornano in vantaggio con il rigore di Nurchi e chiudono i conti con il 6-4 di Bringas. Seconda vittoria nelle prime due partite del girone A per il Monastir, a punteggio pieno come la Jasnagora: a Sestu la squadra di Cocco si impone 6-0 sul Sermig. Apre i conti Piaz, Alan raddoppia. Nella ripresa indirizza il match la tripletta di Ruggiu prima del 6-0 firmato ancora da Piaz.

Nel girone E primo successo in Serie B per il Quartu, che vince 6-1 a Pomezia sul campo del Laurentino. Un’autorete dei laziali sblocca il risultato in avvio, nel secondo tempo allungano Costa, Asquer e Coni. Dopo il gol del Laurentino il Quartu chiude i conti con Sanna e il portiere Cara. Sconfitte interne, invece, per le altre due sarde. L’Elmas perde 5-4 davanti al proprio pubblico contro il Circolo Canottieri Lazio. Amaro anche l’esordio casalingo della San Sebastiano Ussana contro la Spes Poggio Fidoni per 6-5. La squadra di Calabretta, dopo una partita combattuta, subisce la rete del sorpasso proprio sulla sirena. Non sono bastati i i gol di Deiana e Curreli e la tripletta di Saddi.

