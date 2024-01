Il crollo della Ferrini 

San Teodoro 2

Ferrini 0

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Malesa (18’ st Spano), Di Nardo (12’ st Casula), S. Saggia, Muzzu, Varrucciu, Saiu, Animobono, Mulas, Mastromarino (38’ st Pala), Raimo. In panchina Deiana, Moran, Bassu, Mourot, Marongiu, A. Saggia. Allenatore Ambrosio.

Ferrini (4-3-1-2) : Manis, Anedda, Carboni, Aresu (16’ st Sedda), Mateus (1’ st Cogoni), Serrau (29’ st M. Carta), Scioni, Usai (29’ st Mele), Mudu, Boi, Murgia (1’ st Porru). In panchina Murtas, Manca, Sedda, Figos, G. Carta. Allenatore Pinna.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 20’ Mulas, 42’ Raimo.

Note : ammoniti Di Nardo, Carboni, Serrau, Scioni, Mulas; angoli 5-1; recupero 1’pt-7’st.

San Teodoro. Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per il San Teodoro: termina 2 a 0 la sfida con la vicecapolista Pirri, che perde dunque l’opportunità di accorciare sull’Ilva prima della classe. Sotto la pioggia i padroni di casa, che hanno dovuto fare a meno di Ruzzittu e Molino sostituiti nel migliore dei modi da Saiu e Mastromarino, continuano la cavalcata verso i playoff conquistando tre punti più che meritati concretizzando le occasioni capitate e sfiorando, nel finale, anche il terzo gol. Gli ospiti sono apparsi troppo frettolosi nelle scelte non riuscendo quasi mai a impensierire la difesa locale salvo le iniziative di Carboni in avvio e nel finale di ripresa, ma le conclusioni si sono infrante sulla traversa.

Dopo un ottimo avvio della Ferrini, alla prima occasione utile il San Teodoro passa con un gran colpo di testa di Mulas su corner del nuovo acquisto Raimo. Gli ospiti rispondono con Serrau che impegna Melis alla prima parata. I cagliaritani continuano le loro avanzate ma i padroni di casa difendono senza troppe difficoltà e, al 42’, in contropiede trovano la via del gol con una fantastica conclusione di Raimo dalla lunga distanza che non lascia scampo a Manis. La ripresa inizia sulla falsa riga dei primi 45’: subito pericoloso il subentrato Porru, Melis risponde presente e, sulla ribattuta, Carboni centra la prima traversa di giornata. Nel finale Mudu salva sulla linea una conclusione di Casula e, un minuto dopo, Carboni centra nuovamente la traversa.

