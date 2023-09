Il crollo della Città europea dello sport 

A scorrere la classifica stilata dal Sole 24 Ore viene difficile pensare si tratti della provincia che due settimane fa brindava all’argento mondiale di Lorenzo Patta nella 4x100, agli Europei di Alessia Orro nel volley o al bronzo di Stefano Oppo nel canottaggio.

La bocciatura

Eppure Oristano raschia il fondo nella graduatoria sull’indice di sportività, piazzandosi al 97esimo posto su 107 province. Sette posizioni in meno rispetto allo scorso anno e un totale di 213,23 punti contro i mille della prima della classe, Trento. Giunta alla 17esima edizione, l’indagine mette a confronto 32 indicatori tra cui la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti, l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, paralimpico e dei bambini. Malissimo il parametro “struttura sportiva” che piazza il territorio alla posizione numero 101. Leggermente meglio la voce “sport individuali” che vedono la provincia all’80esimo posto, mentre nelle categorie “sport di squadra” e “sport e società” non si supera quota 87. E pensare che solo quattro anni fa la città di Eleonora si fregiava del titolo di “Città Europea dello Sport”. «Sono sorpreso da questo risultato poco lusinghiero», è il commento dell’assessore comunale allo Sport, Antonio Franceschi.

I lavori

«Proprio ieri abbiamo consegnato il secondo lotto di lavori per la riqualificazione dell’area sportiva di Torangius», annuncia Franceschi. Nove mesi di cantiere e poi la città avrà una nuova cittadella destinata ad ospitare diverse discipline. «Cercheremo di predisporre il bando per l’affidamento ancor prima che siano conclusi i lavori», precisa l’assessore. Tra le ipotesi, anche quella di dare in gestione gli impianti esterni e lasciare in capo al Comune la palestra.

Il nodo Palasport

Da risolvere, poi, c’è ancora il nodo relativo al nuovo Palasport. «Lo studio affidato ad una società di Padova ha evidenziato che per la gestione i costi annuali si aggirano attorno ai 60mila euro. Difficile trovare società che possano permetterselo. Si potrebbe valutare di tenerlo per l’organizzazione di grandi eventi sportivi e culturali. Già ad aprile sono i programma i campionati nazionali di ginnastica artistica», fa sapere Franceschi. Nel frattempo sarà utilizzato dalle tre società di basket, ancora senza sede. «La ditta che aveva vinto l’appalto per rifare la copertura del vecchio palazzetto è sparita, in questi giorni gli uffici procederanno con la rescissione del contratto».

