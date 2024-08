Il crollo del cavalcafosso in Aula 

Il cedimento del cavalcafosso tra la Provinciale 64 e la strada “Corte Arena” nella località Sa Zeppara a Guspini è arrivato in Consiglio comunale per l’interrogazione presentata da Simona Cogoni per la «preoccupazione delle famiglie che risiedono in quell’area in quanto punto di accesso per raggiungere le proprie abitazioni»

Secondo la verifica condotta dai consiglieri di minoranza, serve «un intervento celere per garantire l’incolumità di chi percorre la strada, compresi i mezzi che trasportano materiale all’impianto di biogas nelle vicinanze e ad altre aziende«. Tuttavia, il problema principale è determinare le competenze. «La strada perpendicolare alla Provinciale 64 è di proprietà ex Erpas, oggi Laore, ed è stata concessa in uso al comune di Guspini», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru. D’altra parte, il sub commissario della Provincia del Sud Sardegna per il Medio Campidano, Ignazio Tolu, ha escluso una competenza provinciale: «Non abbiamo cavalcafossi di proprietà, sono di competenza della ‘Bosco Sarda’”».

L’ufficio tecnico del Comune ha effettuato un sopralluogo e ha individuato le modalità di intervento, ma è in attesa di chiarire a chi spettino le competenze. «È stato constatato che il ponte non presenta problemi strutturali significativi - precisa Serru - ma sembra essere stato danneggiato probabilmente da una manovra errata di un mezzo pesante con rimorchio, che ha urtato e divelto uno dei muretti di contenimento. Stiamo effettuando ulteriori accertamenti e sarebbe stato opportuno che chi ha causato il danno lo avesse segnalato. Abbiamo contattato la Provincia del Sud Sardegna, poiché interessa anche la strada provinciale, e dobbiamo accertare la competenza prima di procedere con l’intervento, nonostante abbiamo già valutato come agire».

La consigliera Cogoni ha espresso la sua preoccupazione per i tempi di intervento, temendo che «le future piogge peggiorino la situazione». Anche Valentina Cherchi, dell’azienda Agrifera, spera in una rapida risoluzione: «Non appena saranno chiare le tempistiche di riparazione, sarebbe utile avvisare per tempo della chiusura della strada, per organizzarci e garantire l’alimentazione all’impianto di biogas senza ritardi».

