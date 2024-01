Il Crogiuolo debutta davanti agli studenti Perché chiudere gli occhi non è possibile 

Sono frangenti complessi quelli in cui ci troviamo a vivere «E il teatro», spiega Rita Atzeri, direttore artistico de Il Crogiuolo, «deve assolvere al suo mandato etico e civile. La parola genocidio è stata associata nel corso dei secoli ai popoli che sono stati sottoposti ad eliminazione sistematica dei suoi componenti per ragioni di interesse economico e di odio razziale». Il 27 gennaio è una giornata dedicata al ricordo del genocidio degli ebrei. Per questo, giovedì alle 11.30 all’auditorium della scuola secondaria di I grado di via Bach a Cagliari e in replica il giorno seguente, debutta lo spettacolo, nuova produzione de Il Crogiuolo “In Tram: vite parallele”, scritto e diretto da Rita Atzeri con Michela Atzeni e Giovanni Trudu. Lo spettacolo è un lavoro di teatro d’attore basato sui testi letterari di Marco de Paolis con Annalisa Strada “L’uomo che dava la caccia ai nazisti”, Sabina Fedeli e Anna Migotto “#AnneFrank, vite parallele, un diario segreto, cinque sopravvissute, uno stesso destino”, Tea Ranno “Un tram per la vita. Ispirato alla storia di Emanuele Di Porto, sfuggito al rastrellamento nazista nel ghetto di Roma”, Sophie Adriansen “Il giorno specialedi Max”, Franco Leoni Lautizi “Ti racconto Marzabotto. Storia di un bambino che è sopravvissuto”. Lo spettacolo andrà in scena per tutti il 27 gennaio, alle 17 a Casa Saddi, in via Ettore Fieramosca 17 Pirri. Per non dimenticare.

