«Il crocifisso trafugato torna a Mandas in un bellissimo finale»  

C’è il lieto fine nella storia del crocifisso che sembrava perduto per sempre. Mandas si è riappropriata della la croce d’argento del 1636, trafugata nei primi anni Settanta del secolo scorso dall’altare maggiore della chiesa parrocchiale di San Giacomo. Evento celebrato in modo solenne con la cerimonia religiosa officiata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi che ha sottolineato il valore della riscoperta. «La comunità – ha detto – si riappropria di un bene prezioso, espressione di fede autentica e di devozione. Per una serie di provvidenziali coincidenze è tornato a casa grazie alla generosa mobilitazione di diversi benefattori che hanno offerto il loro contributo per scrivere questo bellissimo finale».

Il “miracolo”

Il sindaco Umberto Oppus ha espresso i sentimenti della sua comunità: «Ci sono sogni che si realizzano e battaglie che si vincono con la tenacia, forza e amore per l’arte e la cultura. Dopo oltre 50 anni dal furto siamo riusciti, in due mesi, a realizzare un’impresa che sembrava impossibile: riportare la croce d’argento a Mandas». L’oggetto di culto era stato affidato alla casa d’aste Sotheby’s per essere venduto a Parigi, nella sede di Rue du Faubourg Saint Honoré, al migliore offerente. Ipotesi scongiurata in extremis grazie al ponte di dialogo e diplomazia costruito tra la capitale francese, Londra, la Sardegna e le Marche. L’avvocato Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda, ha abbracciato la causa e tessuto una trama di rapporti ad alto livello per raggiungere l’obbiettivo. Nel giorno in cui Mandas ha riconquistato uno dei suoi simboli ha chiarito che «Sotheby’s con i suoi uffici di Londra e Parigi ha ascoltato le nostre ragioni. Mi sono confrontato con Mario Tavella, president France e Chairman Europe. L’asta è stata bloccata. Il proprietario dell’opera, Marco Facchini, antiquario di Fano che l’aveva acquisita nel corso di un’asta da Christie’s, è stato informato dell’anomalia. Attraverso il suo legale, Matteo Serafini, abbiamo individuato la migliore soluzione. Il crocifisso, sottratto in modo fraudolento alla comunità oltre cinquant’anni fa, non risultava rubato e non era stato censito come bene trafugato. Ma aveva sul retro le impronte digitali ovvero tutte le indicazioni sulla sua origine e in particolare l’iscrizione: Soli deo honor et gloria- Sisinnius Putzu – 1636. In assenza di vincoli poteva essere esportato. Le parti interessate non hanno voluto ottenere vantaggi in questa vicenda. Il proprietario ha ricevuto una somma simbolica a titolo di ristoro mostrando grande sensibilità. Alla buona riuscita dell’operazione ha sicuramente contribuito la perizia della storica dell’arte Alessandra Pasolini che ha documentato in modo puntuale il valore del manufatto. Una perizia che ha pienamente convinto gli esperti di Sotheby’s. Sono molto felice – ha concluso Persico - che questo simbolo sia di nuovo a Mandas nella parrocchiale e spero possa diventare un ulteriore aspetto di un’offerta culturale che è già molto ricca».

I fedeli

Molto felice il parroco don Davide Pau: «È una grande emozione e una riscoperta straordinaria. Questo oggetto sacro torna nella nostra chiesa per essere restituito al culto e continuare a tramandare la forza della fede». La croce, al termine di una breve processione, è stata riportata nella parrocchiale. I fedeli hanno manifestato il loro stato d’animo con occhi lucidi e preghiere. Dopo una lunghissima attesa, c’è spazio solo per la gioia di rivedere la croce d’argento nell’altare maggiore della chiesa di San Giacomo.

