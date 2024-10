Il Crocifisso conquista i turisti 

Galtellì scommette con decisione su cultura, storia e paesaggi. Oggi andrà in scena la “caccia ai tesori Arancioni”, iniziativa del Touring club italiano per scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione.

Altri eventi

Negli ultimi giorni si sono susseguite varie iniziative volte a sottolineare le potenzialità del territorio e le azioni da mettere in campo. Tra queste la terza edizione di “Noi camminiamo in Sardegna”, progetto promosso con il patrocinio del ministero del Turismo e dell’assessorato regionale del Turismo. Dal 2 al 4 ottobre giornalisti, tour operator, influencer, video reporter, guide ed esperti di cammini hanno riscoperto il borgo sulle tracce di Grazia Deledda e del Cristo miracoloso. Il programma ha coinvolto i partecipanti in un tour alla scoperta dei luoghi descritti in “Canne al vento” dalla scrittrice premio Nobel, come pure dei laboratori tessili, del canto tipico, sino alla ricettività e all’enogastronomia. Una lunga camminata sino alla statua bronzea del Cristo sul monte Tuttavista, un tour in e-bike alla scoperta del castello di Pontes, del museo etnografico, delle domus de janas “Malicas” e della dimora del pittore Zizzu Pirisi. Tante proposte hanno conquistato gli oltre 150 ospiti delle delegazioni di “Destinazioni e cammini”.

Il Cristo 400 anni dopo

Nell’ultimo periodo tanti gli eventi con presentazioni di libri, convegni, passeggiate. Altrettanta la devozione verso il Cristo e i suoi miracoli a 400 anni di distanza celebrati a fine settembre. Poi le giornate del Romanico, il Cammino dei Beati e l’ospitalità della classe di organo del conservatorio di Cagliari che ha suonato un antico strumento del Settecento nella chiesa del Santissimo Crocifisso. Il 20 ottobre nell’anfiteatro comunale il convegno sui fatti miracolosi del 1624 con il sindaco Franco Solinas, Angelo Rojch, Giuseppe Zola, Vincenzo Gallus. «Siamo andati a passo lento tra la bellezza, l’identità e la devozione - dice Franco Solinas - mirando a integrare il turismo lento con quello balneare, esperienziale, sostenibile e spirituale».

RIPRODUZIONE RISERVATA