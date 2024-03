Il crocefisso ligneo di nuovo in parrocchia dopo il lungo restauro 

Dopo circa 8 mesi di assenza e a poca distanza da Pasqua fa rientro nella chiesa di San Pietro il crocifisso ligneo policromo di Assemini. Un viaggio che ha attraversato le emozionanti fasi di progettazione, intervento restaurativo e restituzione alla comunità di appartenenza.

La scultura realizzata in legno, materiale comunemente utilizzato nelle statue ecclesiastiche dell’epoca moderna, risale alla fine del Sedicesimo secolo. Soggetta ai naturali processi di deterioramento, l’opera è stata prelevata dalla Soprintendenza di Cagliari affinché, con appositi interventi di risanamento conservativo, si potesse momentaneamente arrestare il degrado e riportarla al suo lustro originale.

Un’equipe di professionisti ha ricostruito la storia, studiato i precedenti interventi restaurativi, seguito l’iter amministrativo e progettuale per poi approdare nella fase tecnica di restauro vero e proprio. Un intervento rivelatosi in corso d’opera particolarmente complesso a causa delle pessime condizioni dell’oggetto sacro. Ma ora il Cristo in croce è nuovamente posizionato nel transetto laterale della parrocchiale asseminese.

Sempre attento al suo paese, anche il poeta Francesco Cau dedica alcuni versi alla statua asseminese che rappresenta l’apice della passione di Cristo: «La croce restaurata, simbolo di speranza, ritorna nella chiesa, la fede si bilancia. (...) Riprendi il tuo posto, o Signore amato, nel cuore di Assemini, sei celebrato». (sa. sa.)

