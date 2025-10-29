VaiOnline
Tortolì.
30 ottobre 2025 alle 00:15

Il Criminologo, nel cast  anche l’attore Silvano Vargiu 

“Il Criminologo” scritto e diretto dal giornalista e regista Antonio Rojch, sarà proiettato venerdì al cinema Garibaldi di Tortolì. Una pellicola ispirata al “Memoriale di un penalista”, incentrata sulla figura dell'avvocato nuorese Gonario Pinna, interpretato dall'attore algherese Maurizio Pulina, con la partecipazione straordinaria dell'attrice Barbara De Rossi nel ruolo di Grazia Deledda. L'attore di Lanusei Silvano Vargiu è nei panni del confinato dal regime fascista Fausto Gullo (nel dopoguerra diventa Ministro), al fianco di Michele Vargiu (il confinato Mancini). Nel cast Mauro Addis, Simeone Latini, Tiziano Polese, Francesco Branchetti. La fotografia è di Antonio Cauterucci, le musiche di Paolo Agostini.

