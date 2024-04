Il Cremlino: scontro con la Nato  

Bruxelles. La Nato compie ufficialmente 75 anni e a Bruxelles hanno celebrato l’anniversario con una grande festa: torta offerta dal Belgio, la copia originale del Trattato di Washington per la prima volta esposta al quartier generale, il carosello sul palco dei nuovi arrivati, ovvero i Paesi entrati nell'Alleanza dopo il crollo dell’Urss. «Siamo partiti in 12, oggi siamo in 32, siamo più forti che mai e evidentemente qualcosa di buono lo stiamo facendo», ha rimarcato il segretario generale Jens Stoltenberg. Il Cremlino invece mastica fiele. «La Nato è coinvolta nel conflitto in Ucraina: le nostre relazioni sono ormai scivolate al livello di un confronto diretto», ha minacciato il portavoce di Vladimir Putin evocando il peggiore degli incubi.

La realtà però è molto più sfumata. Gli alleati aiutano sì l'Ucraina, con armi e finanziamenti, ma non quanto servirebbe davvero e all'interno del club vi sono posizioni molto diverse su cosa aspettarsi dal futuro. C’è ormai chi reputa che il piano A - gli ucraini reggeranno l'urto all'infinito – sia «una fantasia» e chiede di elaborare un piano B; la Francia ha smosso le acque con la sua teoria dell'ambiguità strategica», ipotizzando l’invio di istruttori in Ucraina, suscitando grande entusiasmo tra alcuni alleati del fianco est ma, al contempo, una levata di scudi a ovest,soprattutto negli Usa, in Germania e in Italia.

Non proprio tamburi di guerra. «L’autodifesa è prevista dalla carta dell'Onu, la Nato non partecipa al conflitto ma aiuta Kiev a resistere all’invasione decisa dalla Russia», ha ripetuto il segretario generale per la milionesima volta. Quindi una doccia di realismo. Se gli alleati «non saranno in grado di mobilitare maggiore sostegno», lo scenario più probabile è che la Russia«continuerà ad avanzare», ha però avvertito Stoltenberg,sottolineando che sono necessari «nuovi aiuti immediati».

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, anche lui a Bruxelles, è stato chiaro: «Non voglio rovinarvi la festa di compleanno ma in Ucraina la gente muore e per salvarla abbiamo bisogno dei Patriot, in fretta». Berlino e Washington hanno risposto alla chiamata e sembra che qualcosa verrà annunciato nei prossimi giorni. Lo stato dell’arte dimostra però che la logica delle donazioni volontarie non si applica a una guerra di attrito, serve un approccio più “strutturato”. Ecco spiegata la logica del fondo da 100 miliardi in cinque anni proposto da Stoltenberg (con la cabina di pilotaggio trasferita dal Pentagono al quartier generale militare alleato di Mons).

