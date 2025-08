Il Cremlino contesta la strategia Usa dell’accerchiamento 

Mosca. Il Cremlino ha condannato come “illegittimi” i tentativi di Donald Trump di costringere l’India ad interrompere le importazioni di petrolio. Ma il presidente Usa rilancia, annunciando che intende aumentare «sostanzialmente» i dazi a New Delhi proprio per punirla dei rapporti commerciali intrattenuti con la Russia. Alla vigilia dell’arrivo a Mosca del suo inviato Steve Witkoff, e a tre giorni dalla scadenza dell’ultimatum lanciato alla Russia, il tycoon ha anche auspicato un crollo del prezzo del petrolio di dieci dollari al barile, affermando che se ciò avvenisse, «Putin cesserà di uccidere in Ucraina». Secondo gli osservatori, tuttavia, proprio le nuove sanzioni da parte americana potrebbero spingere al rialzo i prezzi. Anche se ieri è stato registrato un calo di poco più dell’1%, sull’onda della decisione annunciata domenica da otto Paesi del gruppo Opec+, tra i quali la stessa Russia, di aumentare la produzione di 547 mila barili al giorno da settembre. Il presidente Vladimir Putin, secondo fonti citate dalla Reuters, «non si piegherà» alle minacce di Trump e rimane determinato a continuare i combattimenti in Ucraina, spinto «dalla sua convinzione che la Russia sta vincendo e dal suo scetticismo che altre sanzioni Usa possano avere un grande impatto» sull’economia di Mosca. La stessa opinione è espressa da fonti citate dall’agenzie Bloomberg, secondo cui il leader russo non accetterà un cessate il fuoco ma potrebbe fare concessioni minori, quali una tregua nei bombardamenti aerei e missilistici. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha detto di avere discusso delle sanzioni in un colloquio telefonico con Trump, si è detto invece convinto che l’economia russa «continua a declinare».

Intanto, Danimarca, Norvegia e Svezia hanno annunciato un impegno congiunto da 500 milioni di dollari per acquistare armi Usa da fornire a Kiev, dopo un analogo annuncio dei Paesi Bassi, i primi ad aderire all’iniziativa Nato con un altro mezzo miliardo di dollari.

