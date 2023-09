Il Cpr raddoppia: ospiterà 100 migranti 

A Macomer al via i lavori per il raddoppio del Cpr, il centro di permanenza e rimpatri, a poco più di due anni e mezzo dall’apertura. La Prefettura di Nuoro conferma l’intervento per superare l’attuale capienza di 50 ospiti e raggiungere quota cento, come era stato stabilito nel Protocollo di intesa firmato nel 2018 al ministero dell’Interno. La struttura sarà ampliata e sopraelevata grazie a un finanziamento di sette milioni di euro, stanziati dal Governo. I lavori sarebbero stati avviati già qualche mese fa (anche se all’esterno nulla appare), in linea col decreto Minniti del 2017. Ora c’è la conferma della Prefettura e del sindaco di Macomer, Riccardo Uda, che parla di accordi pregressi, contenuti nel Protocollo di intesa firmato cinque anni fa.

«Stiamo interloquendo con la Prefettura - dice il sindaco - per capire quali sono le ricadute per la cittadina e il territorio, oltre sistemare alcune questioni di natura tecnica e amministrativa». Tra queste anche la raccolta differenziata dei rifiuti, che non avverrebbe nel modo dovuto. «Sono aspetti non secondari - dice Uda - a cui con la Prefettura stiamo cercando di porre rimedio». Nel protocollo di intesa del 2018 erano previste delle contropartite: la riapertura della tenenza della Guardia di finanza, la sistemazione delle strade e finanziamenti per l’illuminazione pubblica nelle vie adiacenti al Cpr. In questi anni sono stati finanziati solo 200 mila euro per l’illuminazione. Ovviamente l’ampliamento della struttura viene contestato da varie associazioni contrarie ai Cpr, compreso quello di Macomer, che ne chiedono la chiusura. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA