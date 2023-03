Il Cpr raddoppia, il comitato si ribella 

Via al raddoppio. Nel Cpr (centro di permanenza e rimpatrio dei migranti), sono stati avviati i lavori per rendere disponibile l'altra ala dell'edificio (ex carcere), aumentando la capienza dagli attuali 50 ai 100 ospiti, così come era stato sottoscritto negli accordi tra la Regione, il ministero nel 2017. Raddoppio confermato dalla Prefettura di Nuoro, per equlibrare i servizi (riscaldamento ed altro), realizzati per ospitare 100 persone.

La decisione viene stigmatizzata dall'assemblea No Cpr Macomer, che chiede la chiusura della struttura. «Con il raddoppio della struttura di degli internati - è scritto tra l'altro nel comunicato- aspettiamoci il raddoppio degli abusi e delle violazioni dei diritti umani. Le condizioni della detenzione sono pessime, e lo sono rimaste per tutti i tre anni di apertura. I reclusi ci fanno sapere che, ancora una volta, in pieno inverno, il riscaldamento funziona poco o niente, pare per la mancanza di gasolio. L'acqua calda scarsegggia ed è addirittura assente in certi giorni. Le coperte sono troppo piccole e sottili. Il cibo è immangiabile e le pulizie vengono svolte solo una volta la settimana».

Dieci giorni fa qualcuno degli internati ha iniziato lo sciopero della fame, ma la protesta sarebbe rientrata. L'assemblea No Cpr denuncia che non è stato possibile consegnare dei pacchi agli ospiti.