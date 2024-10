«Il Cpr? Mai visto un posto peggiore» 

Cosa accade di orrendo nel Cpr di Macomer? Le denunce ricevute al centralino di Sos Cpr, dell'associazione Naga Odv di Milano, hanno indotto quest'ultima a effettuare un’ispezione, insieme alla rete Mai Più Lager, a fianco della deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghirra. Così la scorsa primavera, all’interno del Centro di accoglienza e rimpatrio, sono state raccolte tante drammatiche testimonianze. Il report di quanto sta accadendo nel centro rimpatri di Macomer, firmato da Naga Odv e dalla rete Mai Più Lager-no ai Cpr è stato presentato ieri alla Camera nel corso di una conferenza stampa, alla quale, oltre alla Ghirra, hanno partecipato Cesare Mariani (Naga) e l'infettivologo Nicola Cocco, in rappresentanza delle associazioni, con la straordinaria testimonianza diretta di Omar, un giovane nordafricano che è stato ospite del Cpr di Macomer fino allo scorso anno.

«Ho deciso di partecipare a questa conferenza stampa per spiegare come si vive la dentro- dice Omar- quindi far capire che il Cpr di Macomer deve essere chiuso, perché non è assolutamente vivibile». A spiegare per filo e per segno l'esito della visita e delle telefonate ricevute in questi mesi dall'associazione Naga Odv, è stato proprio Cesare Mariani. Al Cpr di Macomer esisterebbe un'area destinata destinata al trattenimento di persone con problemi psichiatrici, un reparto di isolamento utilizzato per fini punitivi, persone con importanti problemi di salute, ripetuti episodi di percosse e intimidazioni a danno delle persone detenute, ad opera del personale del centro oltre che delle forze dell’ordine. Il tutto nel contesto di una struttura gestionale incentrata sulla violenza, la sopraffazione e la razzializzazione. «Nell'ispezione con Francesca Ghirra - riferisce Cesare Mariani - abbiamo scoperto il centro per il rimpatrio più invisibile d'Italia, dove gli ospiti vivono l'inferno, con tanti problemi di salute». Omar, nel suo breve ma circostanziato racconto, fra l'altro dice: «Là dentro ci sentivamo abbandonati da tutti e nessuno ci ascoltava».

Dello stesso avviso Nicola Cocco, infettivologo: «Al Cpr tutto sfocia in dinamiche di violenza. Abbiamo incontrato anche un afroamericano, cittadino statunitense, con serie problemi psichiatrici. Abbiamo raccolto denunce e testimonianze che useremo per il ripristino della legalità». Francesca Ghirra aggiunge: «Mai visto un posto peggiore. Noi Parlamentari abbiamo il dovere di intervenire e pretendere la massima trasparenza, attraverso un esposto, perché in quel Cpr possano essere rispettate le più elementari regole dei diritti umani».

Nel corso della conferenza è emerso che sarà la magistratura ad accertare eventuali responsabilità, con gli esposti corredati dalle varie testimonianze. «Alla luce di tutto ciò - è scritto in un documento - esprimiamo oggi più che mai tutta la nostra preoccupazione e la nostra condanna per l'avvio delle deportazioni in Albania, dove la situazione, ancora più nascosta, non potrà che essere ancora peggiore».

RIPRODUZIONE RISERVATA