Il “covo” dei ragazzi per gettare i semi  di una vita autonoma 

I ragazzi del turno del mercoledì lo chiamano il covo . “Luogo comune”, uno dei progetti di punta dell’associazione Sensibilmente, è una casa dove ragazzi e giovani adulti con disabilità (autismo ma non solo) possono sperimentare l’autonomia: cucinare e mangiare insieme, prendere il bus e uscire senza l’ ombrello della famiglia, dormire col gruppo. Dopo un percorso accidentato causa Covid saranno i ragazzi, sabato prossimo alle 16, a presentare il loro covo nell’ambito del programma di Sensibilmente legato alla Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo che si celebra il 2 aprile ma che in città prevede una serie di importanti appuntamenti di sport, cinema, cultura, iniziative sociali che partono oggi e andranno avanti per tutta la settimana.

La casa

Luogo comune è un appartamento concesso in uso gratuito a Sensibilmente da Confidi e si trova in via Ogliastra, luogo strategico nel centro della città per muoversi a piedi, in bici o con i mezzi, andare e venire da scuola per gli studenti, fare la spesa. L’associazione paga le utenze, per i ragazzi l’uso è totalmente gratuito, a parte la quota associativa. «Lo frequentano stabilmente tre gruppi, più un terzo nucleo che viene da La Maddalena in maniera più saltuaria, abbiamo iniziato con sei, sette ragazzi ma ora il numero sta aumentando», racconta la presidente di Sensibilmente Veronica Asara: «Ci sono tre stanze da letto con due letti ciascuna per quattro, cinque ragazzi più uno o due operatori se ci si trattiene per la notte. Per l’uso diurno può essere utilizzata da dieci, dodici persone». Nella casa la gestione è totalmente affidata ai ragazzi, con la guida di un operatore, si fa la spesa e si cucina, le pulizie e la gestione ordinaria secondo regole chiare e stabilite. L’utilizzo è a rotazione per dare la possibilità a tutti di sperimentare un’importante palestra di autonomia personale che potrà porre le fondamenta, in base ai livelli cognitivi di ognuno, per una vita indipendente.

Il programma

Da oggi in programma le prime iniziative per la settimana dell’autismo con il cinema al Politecnico Argonauti e Leon, protagonista di un fumetto, che girerà per le scuole.