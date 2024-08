Il costume tradizionale in un murale 

La tradizione si intreccia con la riqualificazione urbana a Furtei. L’artista Nicholas Bembo ha realizzato un murale di 300 metri quadrati in cui vengono rappresentate le varie parti del costume tradizionale del paese, dagli scialli ricamati ai bottoni che compongono il costume. «Trame sarde che mettono in risalto la tradizione sarda riletta in chiave moderna», scrive sulla sua pagina Facebook l’artista selargino. L’opera si trova sul muro di San Narciso, lungo il corso Vittorio Emanuele III. Per Furtei questo nuovo murale rappresenta «un modo per valorizzare il nostro patrimonio immobiliare ricordando le nostre tradizioni e fa parte di un processo di riqualificazione urbana già avviato da questa amministrazione», dice il sindaco Nicola Cau. L’opera sarà a breve illuminata: un’azione che la metterà in luce nell’arco delle 24 ore.

RIPRODUZIONE RISERVATA