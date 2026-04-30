«Il costo dei biglietti non può cambiare» 

Barbara Manca risponde a Matteo Salvini. L’assessora regionale ai Trasporti replica con una nota al ministro che mercoledì, rispondendo alla Camera ad alcune interrogazioni parlamentari, ha parlato di «inevitabile aumento dei biglietti aerei in Continuità territoriale», alla luce del caro carburante, effetto della guerra in Medio Oriente.

«Conosciamo – scrive Manca – la complessità del momento e le difficoltà che il sistema del trasporto aereo sta vivendo a causa dell’aumento dei costi energetici, ma è fondamentale chiarire che il sistema di Continuità oggi operativo in Sardegna. definito da un Decreto ministeriale coerente con la normativa europea, volutamente e per scelta, non consente incrementi tariffari a carico dei residenti né può essere modificato con decisioni non condivise e assunte sull’onda dell’emergenza».

Insomma, una posizione opposta a quella di Salvini che in Aula ha detto che il Governo «non riuscirà ancora a lungo a sostenere i maggiori costi delle compagnie», dando per ineluttabili i rincari. L’assessora ha spiegato che «la tutela delle tariffe per i cittadini sardi è e resta una priorità assoluta. Siamo consapevoli del contesto e pronti alla leale collaborazione istituzionale, ma qualsiasi eventuale revisione può avvenire solo attraverso un confronto formale e strutturato tra Ministero, Regione ed Enac, finalizzato a individuare soluzioni che mantengano sano il sistema, ma non gravino sui passeggeri».

Il passaggio più politico dell’assessora è una stilettata a Salvini. «Limitarsi a segnalare un problema e indicare l’aumento delle tariffe come risposta – prosegue Manca – non è pragmatismo: è necessario assumersi responsabilità e individuare soluzioni percorribili». La Regione, dunque, difende il proprio risultato, ossia il calo del costo dei biglietti centrato con il nuovo bando 2026-2029 operativo dal 29 marzo scorso e non è disposta a decisioni non concertate o decise dal Governo in solitudine. «La Regione – conclude Manca – è già al lavoro e pronta a fare la propria parte fino in fondo, ma su un punto non arretreremo: la Continuità territoriale è un servizio pubblico essenziale e, come tale, va tutelato con strumenti adeguati, responsabilità condivise e rispetto della specificità della Sardegna come isola».

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