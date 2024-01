Il Costantino torna in auge, c’è il cinema oltre il teatro 

Torna il grande cinema. È ripartita con successo la programmazione cinematografica nella storica sala del Costantino. La Modis-Moderno Distribuzione si è aggiudicata il bando del Comune e subito ha provveduto a far partire la programmazione di film di qualità artistica, di prima visione e di intrattenimento di autore e soprattutto di grande interesse culturale. Il grande cinema suscita interesse, tanto che, anche per questo fine settimana si è aperta la caccia al biglietto.

Nelle prime due proiezioni, domenica scorsa, la sala si è riempita di gente con la proiezione di un film della Disney nel pomeriggio e di un colossal in serata. Il prossimo fine settimana è in programma il film di Paola Cortellesi, "C'è Ancora un domani", che sarà proiettato domani e domenica. La programmazione, con la proiezione di due e forse anche tre film nel fine settimana, si protrarrà fino al 30 giugno prossimo. I biglietti possono essere acquistati online o al botteghino, all'ingresso del cinema.

Per ora programmazione avrà luogo di sabato e domenica, ma la società di gestione, in collaborazione col Comune, valuta di allargarla anche per altri giorni della settimana. «Possiamo affermare che la riapertura del Costantino sta riscuotendo un grande successo - dice il sindaco, Riccardo Uda -. Una attività che ha interessanti ricadute sull'economia della nostra cittadina. Volano per l'economia, perché si riempiono i bar, le pizzerie e i ristoranti, e un modo per ricucire la socialità a Macomer e non solo».

