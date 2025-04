Il “Costa Smeralda”, patrimonio storico 

Nato nel 1978 per promuovere il territorio e diventato ben presto pietra miliare del motorsport, il Rally Costa Smeralda continua a fare breccia anche da quando, nel 2018, l’Ac Sassari l’ha riproposto in chiave storica e su asfalto. Ora, cresciuto, perfezionato e curato in ogni dettaglio, accanto alle validità di Campionato Italiano Rally Storico, Regolarità a Media 50 e 60 e Auto Classiche, ambisce a conquistare quella per il Campionato Europeo. Per riuscirci, nell’ottava edizione in programma il 10-12 aprile, dovrà convincere anche la Fia, che invierà a Porto Cervo l’osservatore Paavo Virtanen, finlandese.

E ci proverà con un percorso studiato per rinnovarsi nel segno della tradizione. In 26 ore si correranno 12 speciali, 142 km crono, a metà tra il minimo per essere ammessi all’Europeo (130 km) e il massimo concesso nell’Italiano (150 km). Per la prima volta nello Storico, si ripropone la memorabile Aratena, prova d’apertura di un venerdì che proseguirà con Monti e Alà dei Sardi sulla 389 e riordini e assistenza a Olbia. Sabato il trittico Lu Columbu, Aglientu e Luogosanto (con 1,5 km di sterrato) e arrivo a Porto Cervo alle 16.

«Il Rally Costa Smeralda è un patrimonio della Sardegna e tutti gli stakeholder della manifestazione devono lavorare per mantenere vivo questo evento che è tradizione e storia», ha dichiarato ieri Giulio Pes di Vittorio, presidente Ac Sassari, alla presentazione. Per la Regione c’erano Giuseppe Meloni (Bilancio) e Stefano Piano (Turismo).

