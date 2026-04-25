Il “Costa” parla italiano 

Porto Cervo. Dopo due emozionanti giornate di gara e oltre 150 km di prove negli splendidi paesaggi della Gallura, il sipario sul 9º Rally Costa Smeralda Storico si è chiuso, nel pomeriggio di ieri, con il trionfo di Angelo Lombardo e Roberto Consiglio (in 1h36’14”8), che su Porsche 911 Sc 2º Raggruppamento hanno fatto l’en plein. La manifestazione, organizzata dall’Ac Sassari, oltre a essere un punto fermo del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, quest’anno ha debuttato con successo nell’Europeo Fia, massima competizione internazionale riservata alle Storiche Pre 1992.

L’equipaggio portacolori del Team Bassano ha dominato la classifica europea davanti ai britannici Perez-Bowen (che su Stratos hanno vinto il trofeo Luigino Podda destinato alla 1ª Lancia) e Pryce-Furniss, e anche quella italiana, in cui ha preceduto di 6”7 i competitivi Smiderle-Marchi e Ravaglia-Nalli. Nell’Europeo, primo equipaggio sardo e 11º assoluto quello formato da Pietro Pes di San Vittorio e Alessandro Frau, mentre il navigatore Fabio Salis è arrivato 5º alle note di Gaetani. Nell’Italiano settimi assoluti Casalloni-Figoni.

Nelle Classiche successo di Lorrai-Mura (Peugeot 106) e nel Trofeo A112 dominio di Zanelli-Zanni. Appuntamento tricolore anche il Rally Regolarità, vinto da Catanzaro-Deiana (Honda Civic 1.6, 168 penalità) nella Media 50 e da Verdona-Verdona (Peugeot 309 Gt, 109 penalità) nella Media 60.

I protagonisti

Entusiasta il vincitore Angelo Lombardo: «Bisso il successo del 2021, ma stavolta anche con rilevanza europea. Una gara molto bella e difficile, che merita l’Europeo. Le difficoltà non sono mancate ma ringrazio meccanici e team Guagliardo per avermi messo in condizioni di vincere». Soddisfatto Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell’Ac Sassari: «Un grande successo di pubblico, di iscritti e di autorità. Siamo sulla strada giusta, ci hanno dato ottimi feedback e continueremo a lavorare per far tornare il Costa Smeralda la gara regina d’Europa».

Rally Top10 Europeo: 1) Lombardo-Consiglio (Porsche 911) in 1h36’14”8; 2) Perez-Bowen (Lancia Stratos) a 1’03”9; 3) Pryce-Furniss (Ford Escort Rs1800) a 1’13”7; 4) Travaglia-Nalli (Bmw M3 E30) a 1’19”2; 5) Gatani-Salis (Porsche 911) a 7’06”3; 11) Pietro Pes di San Vittorio-Alessandro Frau (Opel Kadett Gsi) a 14’15”7.

Rally Top10 Italiano: 1) Lombardo-Consiglio (Porsche 911) in 1h36’14”8; 2) Smiderle-Marchi (Subaru Legacy 4WD Turbo) a 6”7; 3) Ravaglia-Nalli (Bmw M3) a 1’19”2; 4) Lovisetto-Corda (Bmw M3) a 4’21”1; 5) Volpato-Sordelli (Ford Escort Rs) a 5’16”5; 6) Costenaro-Dal Dosso (Ford Sierra Cosworth) a 8’22”6; 7) Casalloni-Figoni (Peugeot 205 Rallye) a 9’21”4.

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