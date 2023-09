«Il corvo volerà a Carnevale» 

L’antica maschera de “Su Crobu” (il Corvo), sarà protagonista del prossimo carnevale Trexentese. Riportata alla luce dal meticoloso lavoro di Antonello Giuntini, senorbiese che da anni vive a Cagliari, il Corvo riprenderà vita grazie alla Pro loco di Senorbì, che si sta muovendo per far in modo che la comunità si riappropri di questa tradizion,e perduta. «Avevo dimenticato io stesso questa maschera – dichiara Giuntini - tutto è partito da una chiacchierata con mio padre, che mi ha confermato la sua esistenza».

La storia

Un grande cappello di sughero con in cima delle piume di corvo, abbigliamento scuro, un lungo mantello nero e la faccia scurita dal carbone: così si presentava “Su Crobu”, che rappresenta la morte e l’inverno che “uccide” la natura congelandola. Nonostante sia una maschera molto cupa è comunque legata al divertimento delle pariglie che si eseguivano il martedì e il giovedì grasso.

Funzionava così: i senorbiesi lasciavano libere nei giardini delle galline e “Su Crobu” passava di corsa a cavallo di casa in casa con un bastone dotato di un laccio per poterle acchiappare. Dietro di lui sfilava un carro con annesso un fantoccio, la cui testa era costituita da una botte, che veniva riempita di vino gentilmente offerto dai compaesani.

Proprio il fantoccio era il protagonista della grande festa della domenica in cui tutto il paese si riuniva per consumare le galline e il vino raccolto. Tra canti e balli tradizionali, veniva bruciato al centro della piazza e conclusa la festa si tornava a casa con la speranza che da quella cenere rifiorisse ancora una volta il miracolo della natura.

La riscoperta

Il rito del carnevale, a Senorbì, pian piano si è modificato perdendo le tradizionali pariglie e la famosa “Corsa a S’Aneddu”, in cui sfilava “Su Crobu”, ma non il rogo dove vaniva bruciato il fantoccio, che è sopravvissuto fino agli anni ’80 e parte degli anni ’90.

«C’è ancora tanto da recuperare. La maschera è antichissima, ne aveva memoria mio padre che era del 1921 – dichiara Antonello Giuntini – È un lungo lavoro ma è importante che Senorbì e la Trexenta si appassionino di nuovo a questa nostra tradizione e la facciano rivivere, non solo nei ricordi».

Proposta accolta dal sindaco di Senorbì, Alessandro Pireddu, ma soprattutto dalla Pro Loco, che si è resa disponibile a far sfilare nuovamente Su Crobu per il prossimo carnevale. «È il tassello che ci mancava – ha detto Antonello Erriu, della Pro Loco – Il paese ha tante tradizioni antiche, sacre e profane, ma questa si era completamente persa».