Il cortometraggio dei ragazzi trionfa a Torino 

Spessore, rigore nella ricostruzione storica e alto valore didattico del prodotto hanno convinto la giuria: realizzato coinvolgendo 50 studenti (le classi quinte della primaria di Villamassargia e tanti studenti delle medie, tutti facenti parte dell’istituto Meloni di Domusnovas) il cortometraggio “Il ragazzo della grotta” vince il concorso nazionale “Filmare la storia”, aggiudicandosi il “Paolo Gobetti Torino Piemonte Film Festival”.

Finanziato dalla Fondazione di Sardegna, il progetto cinematografico (referente e co-regista insieme a Roberta Crepaldi, Claudia Mandas, coordinamento Clara Cugusi e Sabrina Matteu) vedrà Il 31 maggio una delegazione dell’istituto ritirare il premio a Torino. Una vittoria fortemente meritata per gli studenti che grazie ai laboratori scolastici tenuti nel corso dell’anno, alla collaborazione con la Fabbrica del Cinema di Carbonia ed a quella con lo Sbis del Sulcis, si sono interamente resi protagonisti del film sia come attori che partecipando alla redazione della sceneggiatura (scritta con Fabrizio Lo Bianco, autore del libro “La Guerra di Toni” da cui è tratto il corto), al montaggio e alle musiche. Il film, che narra la storia di uno dei tanti ragazzi di strada che prova a salvarsi dai bombardamenti su Cagliari del ’43 rifugiandosi in una grotta, è stato girato nell’estate scorsa tra Villamassargia, Carbonia, Elmas e Domusnovas. (s. f.)

