Il cortile progettato dagli studenti 

«Rendere sicuro ed accogliente il cortile dell’istituto seguendo il progetto realizzato dagli alunni, vuol dire avere una scuola all’altezza delle loro aspettative già dagli spazi esterni». La dirigente scolastica del tecnico Vignarelli di Sanluri, Romina Di Nardi, ha accolto positivamente l’interesse della Provincia del Medio Campidano sia per l’intervento atteso da almeno un decennio sia per l’idea di valorizzare il lavoro egli studenti del corso per geometri “Progettare l’accessibilità” del 2023. Premiato a Roma dal Ministero dell'Istruzione.

Il progetto

Quel progetto, chiuso nel cassetto della scuola in attesa che si potesse avverare il sogno degli alunni, ora diventa modello per il piano avviato dalla Provincia nei gironi scorsi. «Affrontando il tema della sicurezza a scuola – dice il commissario, Roberto Cadeddu – riteniamo doveroso sistemare lo spazio esterno del Vignarelli, 1.500 metri quadrati di superficie sterrata, confinante con la provinciale Sanluri-Lunamatrona». Opere per un importo complessivo di 704.924 euro che prevede la realizzazione di una rotatoria e nuove aree di manovra per i pullman dell’Arst, pavimentazioni drenanti e viabilità riorganizzata. «Il lavoro dei ragazzi – prosegue Cadeddu – verrà integrato, in particolare gli spazi verdi, le aiuole, le aree di sosta suddivise fra i pullman degli studenti e le macchine dei lavoratori. Interessante il passaggio coperto che conduce al cancello d’ingresso. Mi piacerebbe incontrare i progettisti. Sono stati bravissimi». L’attesa della scuola non è stata inutile. Con la rinascita della Provincia, rinascono i vecchi progetti. «Lo spazio d’ingresso a scuola – sottolinea Di Nardi – è una vera e proprio area accoglienza, un luogo che serve a facilitare l’inserimento degli studenti e a promuovere la socializzazione. Importante che sia uno spazio ben organizzato».

I rischi

Oggi l’area si presenta con una pavimentazione dissestata, assenza di marciapiedi, di parcheggi per i disabili, nessun passaggio pedonale nello sterrato per i pullman, segnaletica inadeguata, zero lampadine, cestini per i rifiuti mai visti. Caotico e pericoloso il momento l’arrivo e l’attesa del suono della prima campanella. Macchine, corriere, alunni e carrozzine disabili senza alcun ordine. Le proteste degli alunni non sono mancate, come pure le lamentele dei genitori. Le segnalazioni dei dirigenti scolastici che si sono succeduti in questi anni sono stati ignorati. Una delle tante criticità dovuta all’ente commissariato. «Scuola e lavoro – commenta il sindaco Alberto Urpi – è insieme un messaggio e uno slogan. In questo caso è lodevole per l’attività svolta dai nostri alunni, ancora di più trattandosi di sicurezza. Un esempio che noi amministratori dovremmo sempre tener presente. Sosterremo il progetto della Provincia».



