Il cortile è off-limits, scolari in attesa per strada 

Non è la pioggia a gelare il clima davanti ai cancelli della scuola primaria di via Eleonora d’Arborea a Decimomannu, ma un cortocircuito burocratico che ha trasformato un problema di viabilità in un’incomprensione tra famiglie e istituzioni. Sebbene il Comune sia il bersaglio più visibile delle proteste, il vero nodo gordiano risiede negli uffici della dirigenza scolastica, la cui fermezza sulla chiusura dei cortili sta portando l’esasperazione dei genitori.

Il “caso Villasor”

La miccia che ha innescato la rivolta è l’ordinanza del 30 gennaio firmata a Villasor dal sindaco Massimo Pinna, con la quale il cortile scolastico (piccolissimo rispetto a quello decimese e nel quale sono concentrati gli ingressi di tutte le scuole della cittadina) è stato dichiarato «area pubblica» per i minuti precedenti e successivi alle lezioni. Una soluzione che, di fatto, scavalca l’autonomia scolastica e garantisce sicurezza ai bambini. A Decimomannu, però, questo modello si scontra con una realtà differente. Mentre la sindaca Monica Cadeddu tenta di attenuare il disagio (promettendo una tettoia di 200 metri quadri e la zona a traffico limitato nel vico Eleonora d’Arborea), il fronte dei genitori punta il dito contro l’immobilismo della scuola. Il piazzale interno, un ampio giardino alberato capace di ospitare in sicurezza centinaia di persone, resta sbarrato per una scelta gestionale che molti ritengono anacronistica perché ereditata dal periodo Covid.

La proposta

«L’apertura in anticipo dei cancelli sia in ingresso che in uscita, seppur pur comprensibile, pare non sia attualmente possibile a causa della carenza di collaboratori scolastici necessari a garantire un’adeguata vigilanza», ha spiegato la rappresentante d’Istituto Silvia Galimberti: «La proposta, più volte discussa anche in Consiglio d’Istituto (senza buon esito), è volta alla sicurezza degli alunni e, pertanto, resta una priorità assoluta». Raccolti i pareri dei rappresentanti dei genitori, la proposta finale mira quantomeno «all’istituzione di una zona pedonale provvisoria negli orari di ingresso e uscita, come soluzione concreta e immediata per ridurre i rischi e migliorare la sicurezza».

Soluzione negata

La richiesta di apertura dei cancelli è stata presentata anche l’anno scorso, ma la risposta della dirigente era stata un secco “no”. Le motivazioni sono legate all’aumento degli iscritti e all’incapacità dei corridoi di contenere i flussi. Tuttavia il cortile è uno spazio aperto che risolverebbe il pericolo dei bambini costretti a sostare in carreggiata tra le auto in manovra e senza protezioni dalle intemperie.

La replica

Per Cadeddu il “modello Villasor” non sarebbe replicabile: «L’ordinanza sindacale non è un atto discrezionale», ha spiegato, sottolineando come si tratti di uno strumento straordinario utilizzabile solo per pericoli «concreti, gravi e immediati». Un atto «forzato» rischierebbe l’annullamento davanti al Tar, esponendo il Comune a ricorsi.

