Il corteo per l’Epifania chiude le festività 

Terminano le feste e così anche la programmazione degli eventi natalizi a Monserrato. Domani l’ultimo appuntamento del Pauli Christmas, con i bambini delle parrocchie che saranno protagonisti dell’Epifania. Dalle 9.15, partiranno in corteo dalla chiesa del Redentore, attraversando tutta via omonima fino ad arrivare a Sant’Ambrogio. Da qui, intorno alle 10.15, un nuovo corteo attraverso le vie D’Annunzio, Cicerone e San Gottardo, in direzione chiesa di Giovanni Battista De La Salle. In ogni tappa nelle parrocchie ai bimbi saranno consegnati dei doni.

Per l’occasione, tra le 9 e le 12.30 chiudono al traffico via San Lorenzo, nel tratto fino al sagrato della chiesa, e via del Redentore, con la contestuale soppressione momentanea delle fermate del trasporto pubblico. Dalle 16 al Redentore la giornata continua con altre consegne dei doni e l’incontro dei bambini con le befane. L'evento arriva dopo un weekend in cui musica e intrattenimento sono stati protagonisti. Venerdì in scena la grande festa in piazza Gennargentu, con tante famiglie che hanno portato i propri figli a giocare tra le case gonfiabili di Babbo Natale, spettacoli e bolle di sapone. Ieri invece il concerto alla parrocchia La Salle, con la raccolta di offerte che saranno devolute alle famiglie in difficoltà.

