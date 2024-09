Il corteo: «Il diritto allo studio è morto» 

«Siamo riuniti per annunciare la morte del diritto allo studio». È un corteo dichiaratamente funebre quello promosso dal Comitato delle case dello studente e partito ieri pomeriggio da piazza Del Carmine. Decine di studenti hanno fatto sfilare simbolicamente una bara di cartone, facendo tappa prima davanti alla sede dell’Ersu e poi alla Regione, portando anche striscioni con frasi eloquenti: «Fuga di cervelli e strade desolate, questo è il futuro che vi meritate».

Il motivo della protesta è che ad oggi, su oltre mille idonei per la casa dello studente, i posti a disposizione sono soltanto 238, relativi al primo lotto del campus di viale la Playa. «Le altre strutture sono in ristrutturazione, perché i lavori sono stati fatti tutti insieme, senza una programmazione adeguata», lamenta Bianca Pilo, rappresentante del Comitato. Oltre settecento idonei, quindi, devono scegliere se cercare un alloggio privato, che si aggira in media sui 350 euro al mese, o viaggiare ogni giorno per frequentare le lezioni. La settimana scorsa, in una nota dell’Ersu, veniva comunicato che a breve dovrebbero aggiungersi 130 posti delle case di via Businco e via Biasi. «Per il momento si tratta di dichiarazioni, per l’effettiva messa a bando non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale», continua Pilo.

Tra le lamentele, anche la questione mense. Sono in funzione quelle di piazza Michelangelo e via Trentino, con quest’ultima chiusa per tutto settembre. «Ci sono file chilometriche che impediscono a chi ha fretta tra una lezione e l’altra di usufruirne», concludono i manifestanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA