Il corso sui social per genitori e bambini 

Un corso sull’uso sicuro delle nuove tecnologie, organizzato dal Comune di Sestu, nell’aula consiliare in via Scipione il primo dicembre dalle 16.45.

C’è tempo fino a martedì 28, per iscriversi allo “Smart Day”, inviando una mail a info@educarealdigitale.com. Parteciperanno gli psicologi esperti di educazione digitale e contrasto al cyberbullismo Luca Pisano, Irene Urrai, Giorgio Marras, Pierpaolo Mascia, e il pediatra Osama al Jamal, per parlare di social media, videogiochi e tanto altro tra opportunità e precauzioni. Alla fine del corso sarà rilasciato la licenza per usare il software Smart Family che permette di ottenere il patentino digitale. «Le nuove tecnologie offrono grandi prospettive per il futuro, ma espongono i giovani a molteplici rischi, è fondamentale quindi sensibilizzare i genitori ad un uso consapevole», è il commento della sindaca Paola Secci e dell’assessore al Sociale Mario Alberto Serrau.

