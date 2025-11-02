Il Corso pedonale ha conquistato tutti 

Tra levate di scudi e fiducia, la proposta di pedonalizzare corso Umberto aveva spaccato in due i negozianti di Tortolì. Alla chiusura definitiva alle auto è seguita anche una nuova viabilità sulle strade adiacenti, come il senso unico da viale Pirastu verso il Corso. Un processo lento che il Comune ha pianificato per indirizzare il traffico in un’unica direzione e creare, soprattutto tra piazza Fra Locci e l’ingresso del Corso, un filo diretto e più esteso a beneficio della passeggiata. A sollevare il livello qualitativo e di eleganza di via Umberto c’è anche una nuova sartoria artigianale, un’attività che a Tortolì mancava da una ventina d’anni, ossia da quando ha chiuso Isidoro Tangianu.

Il sarto

Luca Fois ha 33 anni. Ha aperto la sartoria al culmine di un percorso di studi che l’ha visto conseguire il diploma all’Istituto di moda a Nuoro. La scelta logistica per il suo laboratorio artigianale non ha tenuto conto delle nuove dinamiche urbanistiche. «Non c’era un punto preciso che avessi individuato. Mi serviva un locale adeguato alle esigenze professionali e quello ideale l’ho trovato in via Umberto». Direttamente o meno, la sua vetrina arricchisce il valore della strada, dandole nuovo lustro. Perché coniugare la storia di un sogno divenuto realtà con quella di far rivivere il cuore urbanistico della cittadina segna una nuova epoca e il sarto ne è consapevole. «Anche la sartoria di Isidoro Tangianu era nel Corso», ricorda il professionista che studiava giurisprudenza prima di seguire la sua passione.

Soddisfatti

Miles Theissen è proprietario della giocheria La Piazzetta nel corso Umberto. «Credo che ormai la gente si sia abituata e credo che il risultato sia molto positivo. La pedonalizzazione - dice il commerciante - ha permesso di vivere corso Umberto in maniera molto più naturale, diciamo che si sta trasformando in una piccola isola felice, dove si può trascorrere del tempo in serenità senza auto e con bambini che girano senza paura. Piazza Roma è sempre vivace e le attività commerciali iniziano a trasformarsi per adattarsi alla situazione e l’organizzazione di eventi è cresciuta e semplificata. La qualità della vita è senz’altro migliorata». Gino Perna, proprietario del ristorante Pappa e fui, traccia un bilancio: «È positivo aver chiuso il Corso al traffico. Ormai era solo un transito di macchine. La stagione turistica è stata differente, con un fatturato aumentato del 20, 30 per cento».

