Il Corso pedonale  è il palcoscenico per Halloween 

Corso Umberto, abbellita dagli ulivi, ospita gli eventi di Halloween, sfilate, e perfino un pranzo conviviale. Dalla conclusione dei lavori di riqualificazione questo è il primo fine settimana in cui il tratto di strada accoglie la comunità sotto una veste pedonale, etichetta mai ufficializzata ma che sta prendendo forma e sostanza alla luce della posa degli elementi d’arredo. «La mia posizione è sempre la stessa ma mi adeguo alla volontà popolare. Credo che non bastino i prossimi giorni, penso ci vorrà almeno un anno per poter fare un confronto e un bilancio». È l’opinione di Massimo Mulas, titolare della Pescheria del Corso. Il divieto d’accesso ai mezzi ha rivoluzionato le abitudini della cittadinanza, divisa tra riapertura e nuova destinazione. Quella che, almeno secondo il sondaggio promosso l’estate scorsa dal Comune, è la preferenza.

Alla consultazione social hanno votato 1.156 persone, con il risultato che l’apertura esclusivamente pedonale ha raggiunto il 48,8 per cento dei consensi. La seconda alternativa, l’apertura parziale al traffico veicolare (con giorni e fasce orarie determinate), si è fermata al 40,5 per cento. Appena il 10,7 per cento si è schierata per l’apertura al traffico veicolare, che andrebbe in continuità con il passato recente. Non è un mistero che alcuni commercianti titolari di attività lungo il Corso gradirebbero il ripristino della storica viabilità per favorire l'incremento delle vendite. Tuttavia, da oggi fino a domenica il Corso è il palcoscenico cittadino. (ro. se.)

