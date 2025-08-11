«Il Corso diventa un salotto» 

Non più solo boutique storiche. Il centro di Nuoro, in particolare il corso Garibaldi, si sta trasformando in un salotto urbano dove tradizione e innovazione si incontrano. Un luogo vivo, attraversato da nuove aperture, fermento imprenditoriale e voglia di riscatto dopo le chiusure degli ultimi anni. Ristoranti, bar, botteghe artigiane e locali dedicati all’incontro e alla qualità stanno dando nuova linfa al cuore della città. Negli ultimi mesi, imprenditori e artigiani hanno deciso di scommettere sul centro, anche grazie alla pedonalizzazione che ha reso l’area più fruibile e accogliente per turisti e residenti.

Il pesce della Barbagia

Una delle aperture più recenti è Controcorrente, nuovo bistrot di pesce firmato da Paolo Puggioni e Francesco Carta, già noti per il successo di Piano B. Paolo, designer con formazione milanese, ha deciso di “buttarsi” in questa nuova avventura nei vicoli di via XX Settembre. «Ci siamo lanciati in qualcosa di diverso per Nuoro, con un’offerta centrata su pesce crudo, piatti caldi e freddi, per un’esperienza gastronomica fuori dagli schemi», raccontano. «D’altronde il mare per i nuoresi è a Capparedda», scherzano. Una scommessa che arricchisce il panorama del food cittadino.

Ritorno alle origini

Ha cambiato sede ma non spirito Il Tagliere, la piccola trattoria di Franca Bussu e Giovanni Pittalis, che ha lasciato piazza Satta per riaprire sul Corso. Niente primi piatti, ma taglieri, carne e specialità locali, per una formula semplice ma efficace. «I nuoresi stanno tornando, molti affezionati non ci hanno mai lasciati. Anche i turisti apprezzano, anche se a volte chiedono in quattro di dividere un menù», dice sorridendo Franca. Piazza Satta, però, secondo lei «meriterebbe più attenzione: è un’oasi senza traffico che potrebbe diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico».

Civico 1 e Bar Nuovo

All’angolo tra corso Garibaldi e piazza Mazzini ha aperto Civico1, un bar pensato come spazio di incontro. «Abbiamo deciso di investire sul centro. Per noi il gioco valeva la candela, ora ci crediamo», raccontano i gestori. Poco distante, ecco il restyling del Bar Nuovo, grazie a Gennaro Santarpia, che ha puntato su una formula che unisce tradizione e modernità: «Apriamo anche la domenica, crediamo nel Corso vivo e dinamico. I turisti ci sono, soprattutto dal nord Europa, e ci ringraziano perché altrove trovano tutto chiuso».

L’artigianato rilancia

L’artigianato artistico continua a giocare un ruolo importante. Ne è convinto Mauro Carroni de Il Carro, storica bottega, che dopo 46 anni ha puntato sul Corso. «Il centro si sta trasformando in un salotto, come accade nelle grandi città. La parte alta, un tempo meno ambita, sta rinascendo. I turisti ci sono, anche i nuoresi si stanno riavvicinando. Il Corso pedonale va bene. Servono parcheggi a disco orario ai Giardini, come altrove».

Centro, nuova pelle

Il fermento rappresenta un cambio di passo. Le nuove attività non offrono solo prodotti, ma esperienze: ambienti curati e uno sguardo rivolto alle radici e al futuro. Qualità e identità cardini su cui costruire un’attrattività anche nei mesi considerati “di stanca” per il commercio. Progetti come Casa Ruiu nel quartiere Santu Predu e Panelentu a Seuna dimostrano come ospitalità e cultura possano diventare motori di rigenerazione urbana. Così, anche il Tettamanzi, iconico bar nuorese, si avvia verso un percorso di riqualificazione. Accanto alle novità (compreso L’Artigiano in via Deffenu, aperto anche la domenica), resistono Zia Marianna, I Grani e i “padrini” della ristorazione nuorese: Il Portico, Tascusì, Il Rifugio, Montiblu, presidi di tradizione che accompagnano la rinascita del centro. Quello che accade oggi sul Corso è molto più di una semplice sequenza di aperture: è il segno di una città che si adatta ai nuovi costumi, prova a reagire e attraverso le vie storiche riscopre una dimensione di socialità. Una percorso da sostenere. Perché un centro vivo è una città che guarda al futuro.

