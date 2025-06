Il corso di speleologia promuove otto allievi 

La passione arriva dalle viscere della terra ma è alla luce del sole che otto allievi hanno ricevuto la qualifica di speleologo. L’attestato è stato consegnato ai partecipanti al termine del dodicesimo corso di speleologia. Per sedici giorni, distribuiti nell’arco di un mese, i ragazzi e le ragazze hanno frequentato lezioni teoriche (rispetto dell’ambiente, tecniche di progressione, fenomeni carsici, archeologia in grotta, topografia, cartografia, soccorso in grotta, meteorologia) e pratiche di palestra su roccia, propedeutiche alle escursioni in grotta con gradi di difficoltà sempre maggiori. Il corso di formazione è stato organizzato nella scuola di speleologia di Perdas dal Gruppo grotte Ogliastra con la collaborazione del Comitato esecutivo regionale e di diversi istruttori di alcune scuole di speleologia sarde.

Dalla sua nascita, nel 1992, a oggi il Gruppo ha organizzato corsi omologati dalla Società speleologica italiana qualificando circa 180 speleologi e ha esplorato e rilevato più di 160 grotte dell’Isola. La sede della scuola di speleologia di Is Tapparas attende interventi di miglioria e ampliamento «per soddisfare - spiega il presidente Carlo Palmas - la crescente richiesta dovuta al diffondersi di questa affascinante attività».

