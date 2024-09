«Il Corso come Beirut» Sparano fuochi d’artificio tra la gente e i palazzi 

L’ennesimo assurdo episodio legato all’inciviltà e (forse) a una movida senza regole è accaduto mercoledì prima della mezzanotte. Succede non alla Marina, ma ancora una volta a Stampace. Dopo lo “sfregio” di Sant'Anna (domenica scorsa la sua maestosa gradinata era ricoperta di bottiglie, rifiuti e deiezioni di ogni genere, risultato di una serata brava di decine di ragazzini che si sono dati appuntamento nel fine settimana), è toccato al Corso: intorno alle 23.30 di mercoledì, infatti, un gruppo di persone ha deciso di festeggiare (cosa?) sparando fuochi d’artificio in aria che partivano accanto ad alcuni tavoli di un locale, mentre alcune persone stavano finendo di cenare e altre passeggiavano nel Corso.

Pericoli

Non solo. Dal momento che gli autori erano evidentemente non certo professionisti autorizzati (occorre un regolare permesso per accendere fuochi d’artificio), gli ultimi spari hanno pericolosamente puntato le finestre dei palazzi di fronte che a quell’ora avevano le finestre aperte, col rischio che i fuochi potessero arrivare fin dentro le stanze da letto. I residenti, svegliati dallo scoppio e dalla paura, protestano: «Era Cagliari, ma per un minuto sembrava di vedere scene di guerra viste a Beirut», denunciano. «Pazzesco che tutto questo accada in centro, in spregio alla regole, senza nessun rispetto per i residenti, senza nessun controllo».

L’allarme

«Quello che è accaduto l’altra notte è l’ennesima conferma che si è perso il controllo», tuona Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace. «Noi continuiamo a invocare l’intervento delle istituzioni ma non riceviamo nessun segnale. Con il sindaco abbiamo costanti interlocuzioni, ma il primo cittadino può arrivare fino a un certo punto: devono intervenire le forze dell’ordine, ovvero Prefettura e Questura». alla protesta dei residenti di Stampace si uniscono anche quelli del comitato Rumore No grazie della Marina, da anni impegnati nella lotta per il diritto alla salute (contro il rumore). «Non è la prima volta, il centro è in balia di (pochi) balordi», afferma Salvatore Pusceddu, presidente del comitato. «Ecco che cos’è Cagliari, una città attenta alle istanze di alcuni che ignora, però, quelle di altri. Il piano di risanamento acustico, che chiediamo da tempo, e serve per determinare una modalità di utilizzo della città, dove è finito?».

