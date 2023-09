Il Corso accoglie i Giovedì colorati 

Riportare i cittadini alle uscite serali nel centro storico è l'obiettivo prefissato dal Centro commerciale naturale e dal Comune di Nuoro. La Notte bianca ha riscontrato un successo inaspettato e ha messo in luce la necessità e volontà dei nuoresi di voler trascorrere del tempo a passeggiare tra le varie realtà commerciali e non solo presenti in città. Nascono così i “Giovedì colorati”, una sorta di Notte bianca riproposta ogni settimana e fortemente mirata a rendere protagonisti i commercianti e le attività.

Iniziativa

«L'idea è nata intorno alla fine di maggio e i primi di giugno con l'intento di creare contenuti fruibili per tutta la comunità. La Notte bianca è stato solo il primo passo - dice il presidente del Centro commerciale naturale, Salvatore Piredda -. Il progetto mira anche a portare le realtà attive ma lontane dal centro storico in pieno Corso Garibaldi, creando in questo modo delle occasioni di sinergia, ma anche di marketing e connessione. Vogliamo legarci anche ai musei, al Ten e alle varie realtà culturali». Per ora gli appuntamenti prefissati sono questa sera dalle 17 in poi dove la manifestazione è stata incentrata sul corso Garibaldi. Il 21 settembre spazio al Giovedì colorato dello sport che coinvolge le squadre sportive cittadine di basket, handball, tiro con l'arco e così via; sarà occasione per la Nuorese calcio di presentarsi alla città. Ultima data di settembre è il 28, con la giornata dedicata alla mobilità sostenibile, le protagoniste saranno le concessionarie locali. In questa occasione, ogni concessionaria presenterà e porterà all'evento un'auto per modello.

Pensando a primavera

I Giovedì colorati saranno altresì propedeutici alla primavera e all'estate 2024. Non mancheranno creatività e innovazione con le varie proposte: a ottobre, per gli amanti degli amici a quattro zampe, è prevista una serata di shopping a passeggio con i cani. «Le date e le novità di ottobre le comunicheremo il prima possibile. Potremmo anche optare per una serie di piccole iniziative anche il venerdì o a un pacchetto “food” - aggiunge Piredda -. Cerchiamo inoltre di non impattare sulle richieste varie e di suolo pubblico. Le imprese possono interloquire con noi tranquillamente e proporre a loro volta. Pensiamo che cittadini e attività si debbano riappropriare della città».

Il Comune

L'assessora alle Attività produttive, Maria Grazia Mele, incentiva l’unione delle realtà commerciali: «Mi piace pensare a quest'unione di attività che si offre alla cittadinanza tutta - dice -. Accolgo con felicità ed estremo onore la programmazione di questi Giovedì colorati proiettati verso una serie di eventi importanti come l'imminente Autunno in Barbagia, il Black friday, ma anche la primavera e l'anno venturo. Per noi dell'amministrazione comunale è come piantare un seme nel terreno».

La proposta è accolta con gioia dai commercianti del Corso: «Sono favorevole ed entusiasta dell'iniziativa portata avanti dal Comune di Nuoro, dai commercianti e dalle varie associazioni - dice Alessia Angius del negozio Talco Nuoro -. Per me rappresenta un dialogo volto alla costruzione di valori per il territorio, ricco di sinergie e alleanze. Stiamo procedendo bene. La Notte bianca dei giorni scorsi ne è stato un esempio concreto. Le persone vogliono uscire e riscoprire Nuoro». È d'accordo anche Francesca Mori del neonato negozio Let it be: «Queste iniziative portano un bell'afflusso di clienti - dice -. Per realtà nuove come la mia è molto importante perché aiuta a farci conoscere. Penso che la Notte bianca abbia portato un gran numero di famiglie, bambini e persone a riscoprire il centro storico, notando maggiormente l'offerta che proponiamo. Non bisogna perdere il ritmo, speriamo si continui così».

