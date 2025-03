Il Corpo forestale mette a punto la macchina antincendi 

La stagione più critica sul versante degli incendi è alle porte. Le forze in campo non vogliono farsi trovare impreparate e il Corpo Forestale, che coordina le attività di spegnimento e tutela dei boschi, presenta la prossima campagna antincendio. Il Servizio ispettorato forestale di Lanusei, diretto da Michele Chessa, rinnova il suo impegno nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, intensificando, in vista della stagione estiva, le azioni a tutela del patrimonio naturale e della sicurezza dei cittadini. Lo fa con un incontro che si terrà giovedì prossimo a Lanusei (ore 10, sede della Provincia dell’Ogliastra) a cui prenderanno parte i sindaci del territorio, le organizzazioni di volontariato, i barracelli e altri attori coinvolti nella tutela ambientale. Sarà l’occasione per avviare ufficialmente la campagna di sensibilizzazione sul rischio incendi per la prossima campagna antincendio.

«Questi incontri - sottolinea il direttore del Servizio territoriale -mirano a promuovere la prevenzione degli incendi, sensibilizzando la popolazione sull’importanza della tutela ambientale e incoraggiando una maggiore responsabilità verso l’ecosistema. Inoltre, mirano a rafforzare le capacità di autoprotezione e resilienza della comunità di fronte ai rischi ambientali». Tra gli altri obiettivi del vertice anche la promozione dell’impiego del volontariato nella prevenzione del rischio incendi al di fuori della campagna e il rafforzamento delle azioni di prevenzione del rischio incendi boschivi e di interfaccia.